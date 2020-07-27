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Привезли COVID-19 из Бишкека в Новосибирск: 9 пассажиров самолета оказались заразными

19:26 27.07.2020 Фото: Википедии
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Всех прилетевших 23 июля разместили в обсерваторе. Им были сделаны тесты на коронавирус. Следующий самолет из Киргизии приземлится в аэропорту Толмачево 1 августа.

Привезли COVID 19 из Бишкека в Новосибирск: 9 пассажиров самолета оказались заразными
Девять пассажиров самолета из Бишкека привезли в Новосибирск COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Привезли COVID 19 из Бишкека в Новосибирск: 9 пассажиров самолета оказались заразными

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Среди пассажиров рейса из Бишкека, который приземлился в Новосибирске еще 23 июля, нашли пассажиров, инфицированных коронавирусом.

Положительные результаты анализов на коронавирусную инфекцию получены от девяти россиян, прилетевших 23 июля из Бишкека. После приземления всех прилетевших разместили в обсерваторе. Им были сделаны тесты на коронавирус. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

-У девяти из них выявили положительную коронавирусную инфекцию, она не дает симптоматику, то есть они бессимптомные, но, тем не менее, все мероприятия проводятся, – сообщил Александр Щербатов.

Следующий рейс из Киргизии в Толмачёво будут встречать 1 августа.

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