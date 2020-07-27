Члены рабочей группы зафиксировали отсутствие работ по строительству полигона ТКО под Бердском

С оценкой ситуации рабочей группы от власти активисты протеста не согласны. Рабочая группа по решению проблем утилизации ТКО контролирует исполнение поручения министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. 16 июля министр поручил не начинать работы по строительству полигона, сказано в официальном сообщении мэрии от 27 июля. — Сегодня члены рабочей группы Николай Сычев и Геннадий Багрянцев выехали на место предполагаемого строительства полигона и зафиксировали отсутствие строительных работ. Рабочей группой принято решение выезжать раз в неделю в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий, — уточняют в пресс-центре. Вместе с тем, судя по обсуждению ситуации в протестной группе #Бердск ПРОТИВсвалки, работы на месте будущего полигона ТКО, расположенного в полукилометре от бердского кладбища, не ежедневно и помаленьку, но продолжаются. На днях, по сообщению активистов протеста, в районе скандальной стройки были замечены геодезисты с теодолитами, а на установленных до распоряжения Архипова столбах электроосвещения вдоль строящейся к полигону дороги появились электропровода.
С оценкой ситуации рабочей группы от власти активисты протеста не согласны.
Рабочая группа по решению проблем утилизации ТКО контролирует исполнение поручения министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. 16 июля министр поручил не начинать работы по строительству полигона, сказано в официальном сообщении мэрии от 27 июля.
— Сегодня члены рабочей группы Николай Сычев и Геннадий Багрянцев выехали на место предполагаемого строительства полигона и зафиксировали отсутствие строительных работ. Рабочей группой принято решение выезжать раз в неделю в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий, — уточняют в пресс-центре.
Вместе с тем, судя по обсуждению ситуации в протестной группе #Бердск ПРОТИВсвалки, работы на месте будущего полигона ТКО, расположенного в полукилометре от бердского кладбища, не ежедневно и помаленьку, но продолжаются. На днях, по сообщению активистов протеста, в районе скандальной стройки были замечены геодезисты с теодолитами, а на установленных до распоряжения Архипова столбах электроосвещения вдоль строящейся к полигону дороги появились электропровода.
У него есть очень много хороших идей и собственное мнение об этом полигоне.