Члены рабочей группы зафиксировали отсутствие работ по строительству полигона ТКО под Бердском
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Члены рабочей группы зафиксировали отсутствие работ по строительству полигона ТКО под Бердском

7:25:407/27/2020
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С оценкой ситуации рабочей группы от власти активисты протеста не согласны.

Рабочая группа по решению проблем утилизации ТКО контролирует исполнение поручения министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. 16 июля  министр поручил не начинать работы по строительству полигона, сказано в официальном сообщении мэрии от 27 июля.

— Сегодня члены рабочей группы Николай Сычев и Геннадий Багрянцев выехали на место предполагаемого строительства полигона и зафиксировали отсутствие строительных работ. Рабочей группой принято решение выезжать раз в неделю в Искитимский район для проведения контрольных мероприятий, — уточняют в пресс-центре.

Вместе с тем, судя по обсуждению ситуации в протестной группе #Бердск ПРОТИВсвалки, работы на месте будущего полигона ТКО, расположенного в полукилометре от бердского кладбища, не ежедневно и помаленьку, но продолжаются. На днях, по сообщению активистов протеста, в районе скандальной стройки были замечены геодезисты с теодолитами, а на установленных до распоряжения Архипова столбах электроосвещения  вдоль строящейся к полигону дороги появились электропровода.

Источник: svidetel24.info

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    Светлана, 27 июля 2020 9:18:22
    Очень хотелось бы услышать мнение Геннадия Ивановича Багрянцева!
    У него есть очень много хороших идей и собственное мнение об этом полигоне.
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