Вспышка более заразного коронавируса охватила Вьетнам

Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса

Во вьетнамском Дананге — крупном городе и одном из главных курортов страны — зафиксирована локальная вспышка коронавируса. Речь идет о распространении нового, более заразного типа коронавируса SARS-COV-2, говорится в сообщении на правительственном портале.

В связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters, из Дананга было решено эвакуировать туристов. Всего эвакуации подлежат порядка 80 тыс. человек. Въезд во Вьетнам иностранных туристов запрещен с весны, поэтому в основном в городе сейчас находятся туристы из других регионов Вьетнама. Их будут вывозить в родные регионы специальными авиарейсами, и после прибытия они должны пройти двухнедельный карантин и сообщить о состоянии своего здоровья властям.