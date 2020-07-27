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Вспышка более заразного коронавируса охватила Вьетнам

19:53 27.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из Дананга было решено эвакуировать туристов. Город закрывается, в нем вновь вводятся дополнительные меры безопасности

Вспышка более заразного коронавируса охватила Вьетнам
Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса

Во вьетнамском Дананге — крупном городе и одном из главных курортов страны — зафиксирована локальная вспышка коронавируса. Речь идет о распространении нового, более заразного типа коронавируса SARS-COV-2, говорится в сообщении на правительственном портале.

В связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters, из Дананга было решено эвакуировать туристов. Всего эвакуации подлежат порядка 80 тыс. человек. Въезд во Вьетнам иностранных туристов запрещен с весны, поэтому в основном в городе сейчас находятся туристы из других регионов Вьетнама. Их будут вывозить в родные регионы специальными авиарейсами, и после прибытия они должны пройти двухнедельный карантин и сообщить о состоянии своего здоровья властям.

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От редакции

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Аноним, 27 июля 2020 20:41
НВР:
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