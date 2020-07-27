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Разбушевался ковид в мире: о резком усилении коронавируса заявили в ВОЗ

20:16 27.07.2020 Фото: pexels.com
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За последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тыс. умерших. Пандемия продолжает ускоряться.

Разбушевался ковид в мире: о резком усилении коронавируса заявили в ВОЗ
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Разбушевался ковид в мире: о резком усилении коронавируса заявили в ВОЗ

Разбушевался ковид в мире: о резком усилении коронавируса заявили в ВОЗПоделись с теми, кто голодает в пандемию в БердскеЕщё 1804 новостей

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тыс. умерших. Пандемия продолжает ускоряться», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

По его словам, на текущей неделе будет созвано заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 24 578 и достигло 2 419 091.

Также директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

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