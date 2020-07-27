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Евро подскочил до 84 рублей впервые за три месяца

20:51 27.07.2020 Фото: pexels.com
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Доллар торговался на отметке 71,525 рубля. Деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, считают эксперты.

Евро подскочил до 84 рублей впервые за три месяца
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля.

Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 71,525 рубль — минус 21 копейка к уровню предыдущего закрытия.

Ранее в этот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников высказал мнение, что деноминация рубля, предложенная рядом специалистов, никак не повлияет на покупательную способность российской валюты.

По его словам, это связано с тем, что у рубля нет веса в международной валютной системе.

24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.

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