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Instagram следит за вами? Пользователи обнаружили слежку через камеру

22:10 27.07.2020 Фото: pexels.com
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О нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14. Представители Instagram заявили об ошибке.

Instagram следит за вами? Пользователи обнаружили слежку через камеру
Появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне

Пользователи Instagram обнаружили, что приложение «тайно» активирует фронтальную камеру, пишет The Verge.

Отмечается, что о нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14, так как в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Пользователи заметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий.

Представители Instagram заявили изданию, что данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, которую исправляют. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет.

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