Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

АО БЭМЗ требуются:
• специалист по охране труда;
• кладовщик;
• инженер-конструктор (электромеханик);
• инженер-программист;
• инженер-электроник;
• инженер-конструктор;
• инженер-технолог;
• кладовщик;
• мастер (ПРИМ);
• слесарь-ремонтник вент.оборудования, слесарь-ремонтник;
• пескоструйщик;
• штамповщик;
• столяр (возможно обучение);
• электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования;
• разнорабочие;
• администратор.
Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38
А то нытики утверждают что ничего нет
Если з/п официальная, то ее по закону должны выплачивать двумя частями в месяц (зарплата + аванс).
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе.
Работайте честно вбелую и не будет проблем.
Указанный работодатель кстати вбелую платит, как и все нормальные.
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе."
Малыш теоретик, тебе сколько годиков? Два? Три? Про двойную бухгалтерию, которая практически официально с 1994 года в России, не знает только ленивый или проплаченный троль!
Это ж каким врагом самому себе надо быть чтобы согласиться на ущемление своих прав и работать всерую/вчерную?
Еще раз: речь про белую зарплату и никаких двойных бухгалтерий там нет. Ваши 90-е вообще закончились давно кстати, если вдруг вы из леса только что вышли
Больше всех в колхозе работала лошадь , но председателем она так и не стала, а вместо пенсии пошла на колбасу!
"вбелую и не будет проблем."
Скажи кому есть максимальная прибыль от работы в серую работадателю платящему за работника 50% от его зарплаты государству или работнику который максимум выиграет 6% , вместо 13% работая на пол ставки??? Разница в прибыли работы в серую работяги и работодателя??? Конечно же виноват коварный работник утаивший аж 1,5 косаря у государства или работадатель, не отдавший 10-12 и более тысяч государству за работника!!! Разница в 10 раз! Но виновата по прежнему трудяга с 1,5 тысячими рублей???? Самому не смешно от своего бреда, тем кто обвиняет работяг во всех смертных грехах и делает из барыг белых и пушистых???
Посадили людей на сдельщину, так кому при этом надо учить молодых? Спецов в пенсионном возрасте убирают, конкретно про электронщика знаю точно, а, якобы ищут, молодого и опытного. Откуда он возмëтся? Родится такой что-ли сразу и готов за 20-25 тысяч работать. Смешно и грустно одновременно. Много заказов потерял и почти развалился завод, именно из-за отсутствия преемственности.
Никогда там не работал и ни за что не пойду! Лучше буду в чёрную на дядю, он за свою производство переживает, а эти за ЗП только ходят.