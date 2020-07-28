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Опасная магнитная буря наступит 28 июля. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?

11:01 28.07.2020 Фото: pxhere.com
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28 — 29 июля – эксперты предсказывают метеоудар средней силы. Могут возникнуть проблемы со сном, раздражительность и нервозность.

Опасная магнитная буря наступит 28 июля. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?
В дни повышенной солнечной активности всегда следует сокращать физическую активность, следить за питанием

Мощная магнитная буря ожидается в конце месяца

В середине лета прогнозируется несколько магнитных бурь, две мощные вспышки уже прошли, причинив немало неудобств метеочувствительным людям. Осталась последняя, которую эксперты предвещают на 28- 29 июля 2020 года. Как подготовиться к новому мощному удару и что предпринять, узнаем ниже.

В дни повышенной солнечной активности всегда следует сокращать физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.

Так же может нарушится сон, ухудшаться настроение, без причин. Многие теряют концентрацию, становятся раздражительны, но все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.

28 — 29 июля – эксперты предсказывают метеоудар средней силы. Могут возникнуть проблемы со сном, раздражительность и нервозность. У людей с острой метеозависимостью может заболеть голова, повысится или понизиться давление. В любом случае, постарайтесь провести этот день спокойно, по возможности отдыхать. Принимайте теплую ванну с аромамаслами и пеной. Не плохо помогает взбодриться контрасный душ и травяные чаи : с мятой, мелиссой, ромашкой и липой.

Все геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.

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От редакции

Какие неудобства вызвала у вас прошлая магнитная буря? Хорошо себя чувствовали?

Аноним, 23 июля 2020 11:15
НВР:
Плохо
Аноним, 23 июля 2020 13:33
НВР:
Очень плохо, как никогда
Аноним, 24 июля 2020 13:42
НВР:
Бала аритмия, отёкии, вялость, одышка
Аноним, 25 июля 2020 21:59
Жуткая потливость, слабость
Аноним, 26 июля 2020 01:54
Были нарушения в работе ПЭКС.
Аноним, 27 июля 2020 10:17
НВР:
Очень плохо
Аноним, 27 июля 2020 13:40
НВР:
Плохо прыгало АД. Слабость разбитость
Аноним, 27 июля 2020 21:35
НВР:
Ужасно
Аноним, 27 июля 2020 22:50
Боли в сердце, тахикардия, повышенное давление, одышка.
Аноним, 28 июля 2020 01:02
Очень плохо
Аноним, 28 июля 2020 01:23
НВР:
Голова болела с интервалами
Аноним, 28 июля 2020 01:34
нет.Плохо Чувствовала себя.Голрва болел сильно.НВР:
Аноним, 28 июля 2020 01:58
НВР:
Голова болит и кружиться, тошнило
Аноним, 28 июля 2020 02:47
Комментировать...состояние плохое спазмы в животе голове печет в целом ужасное
Аноним, 28 июля 2020 03:28
НВР:
Болела голова сильно
Аноним, 28 июля 2020 09:01
НВР:
Так себе...
Аноним, 28 июля 2020 10:08
НВР:Плохо, болела голова и суставы.
Аноним, 28 июля 2020 10:37
НВР:
Очень плохо было,вызывала врача. Было высокое давление,не спала две ночи
Аноним, 28 июля 2020 11:25
Самочувствие было плохое
Аноним, 28 июля 2020 11:39
Давление скачет,потливость,слабость,спазмы головы,головокружение,,,,,,,
Лариса, 28 июля 2020 12:07
Плохо,переношу,но,бывает,по,разному,то, давление,то,тахикардия,,болят,ноги,,шатание,голокружение

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