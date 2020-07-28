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«Страшно оставить его дома одного — вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске

21:35 28.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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На Карла Маркса, 22 живет Юлия Кочеткова с сыном-инвалидом: дети кричат ему с улицы, пробираются в подъезд и истово стучат в двери. «Обидчики» говорят, что юноша бросает коробки от доширака с балкона.

«Страшно оставить его дома одного вдруг они придут»: соседские дети травят 21 летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске
В доме на Карла Маркса, 22 соседские дети травят инвалида с олигофренией

— Он просто сидит на балконе, гуляет… А теперь он боится, страшно оставить его дома одного — вдруг они придут, мало ли что он может сделать, — рассказывает, чуть не плача, Юлия Кочеткова. Ее сын стал объектом травли соседских детей.

В доме Карла Маркса, 22 дети стали задирать инвалида: 21-летний Валера не выходит из дома и даже не общается с соседскими детьми, но они кричат ему со двора, проникают в подъезд и неистово стучатся в двери.

— Он же им ничего не сделал! Я, когда поймала мальчика, спрашиваю его: почему вы пугаете моего сына, а он отвечает: «А чего он за нами наблюдает!». Да мы на шестом этаже живем, как они с детской площадки могут увидеть, куда он там смотрит! И что ему, совсем не гулять? — рассказывает мама инвалида, Юлия Кочеткова.

У Валеры олигофрения и развитие пятилетнего ребенка — неизвестно, что может сделать испуганный мальчик, когда в его двери стучат соседские дети, неизвестно как попавшие в подъезд.

Соседские дети утверждают, что Валера бросает с 6 этажа вниз на детскую площадку коробки из-под доширака, но мать отрицает это:

— Да у нас и доширака никогда в доме не было. Вдобавок, ну как с 6 этажа коробка может долететь до детской площадки? — недоумевает мать.

Что делать в такой ситуации, женщина не знает — с одной стороны, дети не делают ничего противозаконного, с чем могла бы помочь полиция. С другой стороны, теперь Юлия боится выйти из дома даже за продуктами и оставить сына одного — дети своей настырностью и навязчивостью пугают 21-летнего Валеру. Разговор с родителями соседских детей у матери также не удался: долгое время она не могла связаться с ними и найти их. Когда, наконец, Юлия Кочеткова установила, чьи именно дети травят ее сына, оказалось, что их родители не готовы к диалогу и не хотят предпринимать что-либо для решения проблемы.


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От редакции

Что нужно делать в такой ситуации?

Аноним, 27 июля 2020 12:05
Инспекция по делам несовершеннолетних, написать заявления, заявление на имя участкового (обязательно зарегистрировать)... Можно попытаться начать с этого, родители отвечают за своих детей, пусть наказывают административно, штрафами.. Когда дело касается денег все становятся понимающими...
Александр, 27 июля 2020 12:48
"что их родители не готовы к диалогу и не хотят предпринимать что-либо для решения проблемы"
Необходимо заявление в полицию. Я вполне представляю какие это родители. И как они "воспитывают" своих детей. Просто убогое явление, вполне характерное для этого города.
НМС, 27 июля 2020 18:31
Обращайтесь к участковому. Он подскажет,что делать дальше.
Аноним, 27 июля 2020 19:16
А кто это, чем он занимается?
Аноним, 27 июля 2020 18:53
сообщить в опеку на поведение детей и их родителей Как только опека переступит порог,сразу все становятся шелковыми
Аноним, 27 июля 2020 19:17
Вот тут может сработать.
Луна, 28 июля 2020 08:27
а разве у опеки есть полномочия по решению таких вопросов?
Аноним, 28 июля 2020 11:45
Посоветовать переехать в другой дом. Очень жалко маму с сыном.

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