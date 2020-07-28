Онлайн-уроки заменят традиционную школу осенью-2020, отвечает депутат Госдумы

Дистанционное обучение не заменит очное

Это подтвердила «Парламентской газете» один из авторов законопроекта о едином регламенте онлайн-обучения сенатор Лилия Гумерова.

Проект закона об общих правилах организации дистанционого обучения, внесенный в Госдуму 15 мая, вызвал массу вбросов и слухов. Многие родители опасаются, что таким образом готовится почва для полного перехода школьных уроков в онлайн формат. О том, в каких случаях будет применяться «дистанционка» и как её нужно усовершенствовать, а также о других законопроектах сенаторов, «Парламентской газете» рассказала один из авторов законопроекта, глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

— Лилия Салаватовна, почему, по вашему мнению, законопроект о дистанционном образовании вызвал такую бурную дискуссию в обществе? Что изменится для учеников и педагогов после его вступления в силу?

— Перевод школ, колледжей и вузов на дистанционный режим работы стал одной из неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Эта мера вынужденная и необходимая для обеспечения непрерывности образовательного процесса. Наша позиция неизменна в том, что никто не заменит живого общения ученика с педагогом, а дистанционное обучение является составной частью образовательного процесса. Однако по итогам всероссийского дистанта стало понятно, что в действующем законодательстве имеется ряд пробелов. Вот почему сенаторами — членами нашего Комитета были разработаны необходимые поправки по донастройке дистанционого образования. Ещё раз хочу сказать — про всеобщее и единственно возможное онлайн-образование в документе нет ни слова! Поправки уточняют полномочия Минобрнауки и Минпросвещения при реализации дистанционных образовательных программ. Подзаконными актами министерства пропишут регламент такого обучения. Если в стране или отдельно взятом регионе объявят режим чрезвычайной ситуации, то каждая школа будет иметь инструкцию: сколько должен длиться урок, какая у ребят нагрузка, на основании чего учитель ставит оценки в онлайне и так далее. Законопроект получил поддержку правительства, так как предложенная норма востребована временем. Повторюсь, никаких революционных предложений — давайте все уроки переведём в онлайн, в нём нет.

— Еще один «громкий» законопроект, над которым вы работаете вместе с коллегами из Госдумы — о создании платформы для целевого набора в вузы. Зачем это нужно?

— Создать единую платформу для целевого набора в вузы предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В едином цифровом пространстве будет аккумулирована вся информация о востребованных специальностях как в отдельном субъекте, так по всей стране. Абитуриенты получат возможность узнать, в каких специалистах нуждается регион, где в стране в рамках целевого набора можно получить профессию, о которой мечтаешь. Работодатели узнают сферу интересов молодёжи, вузы смогут скорректировать приём, чтобы готовить специалистов, которые необходимы для экономики. Такой подход позволит сделать систему взаимоотношений между вузом, студентом и работодателем прозрачной, понятной, справедливой. Кроме того, это позволит подготовить специалистов как для отдельного региона, так и для конкретной отрасли без привязки к субъекту. В первом случае, заказчиком целевиков по специальностям «педагогика», «медицина», «инженерное дело» смогут стать муниципалитеты или субъекты, во втором — крупные корпорации, которые набирают кадры по всей стране. Законопроект будет внесён в Госдуму в осеннюю сессию. Мы поддерживаем эту инициативу, готовы стать соавторами и дополнить проект закона предложениями палаты регионов.

— Какова судьба законопроекта о патентных поверенных и что изменится в стране с его принятием?

— Напомню, патентный поверенный — специалист, который помогает зарегистрировать и защитить объект интеллектуальной собственности. Сегодня для решения большинства глобальных задач, стоящих перед страной, необходимы качественные патентные услуги и значительное увеличение числа самих патентных поверенных по всей стране. Между тем, сегодня в половине субъектов дефицит таких специалистов, а в 23 субъектах они вовсе отсутствуют. Можно сказать, что закон, который регулирует их деятельность, морально устарел и не даёт работать в полную силу. Из-за этого наши изобретатели подолгу не могут ​запатентовать свои разработки. В результате, бывает, отечественные изобретения воруют и внедряют в других странах. Развитие института патентных поверенных позволит эффективно защищать объекты интеллектуальной собственности, созданные в России. В законопроекте мы прописываем права и обязанности поверенных. В частности, вводим норму об институте тайны и ответственности за разглашение поверенным информации, которую ему доверил клиент, расширяется статус патентного поверенного, который мы предлагаем приравнять к статусу адвоката. Эту инициативу мы готовили почти два года, изучив опыт зарубежных стран, где патентные поверенные очень востребованные и высокооплачиваемые специалисты. Закон очень ждут в регионах. Эти изменения будут способствовать повышению качества услуг в сфере защиты интеллектуальной собственности, и самое главное, росту патентной активности.

— По прогнозам экспертов, многие театры и музеи не переживут последствий пандемии коронавируса. Какие решения, по мнению палаты регионов, необходимы, чтобы вывести из кризиса сферу культуры?

— Эти прогнозы не лишены оснований. Согласно данным, представленным регионами в Минкультуры России, объем выпадающих доходов учреждений культуры, чья деятельность была приостановлена в период распространения коронавирусной инфекции, составляет более 20 млрд. рублей. Правительство, как мы знаем, приняло ряд мер для спасения отрасли, включило 67 учреждений культуры в список системообразующих организаций российской экономики. На поддержку этих организаций планируется выделить 3,8 млрд. рублей.

В свою очередь, Совет Федерации предложил увеличить объем предоставляемых грантов региональным учреждениям культуры. Речь идет о том, чтобы проецировать федеральную систему поддержки учреждений культуры на региональный уровень. Также мы рекомендовали руководителям органов государственной власти субъектов РФ найти дополнительные возможности для поддержки сферы культуры. Это, на наш взгляд, поможет сохранить уникальные творческие коллективы, учреждения и организации культуры в регионах.

Источник: pnp.ru