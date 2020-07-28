COVID-19 живет 48 часов на полу и стенах, каким дезинфектором его можно убить, советы Роспотребнадзора

Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд.

Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут

Одним из возможных путей заражения человека новой коронавирусной инфекцией является контакт с поверхностью предметов, содержащих жизнеспособный вирус. При несоблюдении рекомендаций для предотвращения распространения COVID-19, заражение может произойти через контакт загрязненных рук со слизистыми носа, глаз и рта. В свою очередь загрязнение поверхностей предметов главным образом происходит в результате выделения зараженным человеком вирусных частиц при дыхании, чихании и кашле.

В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребназора проводились исследования, посвященные изучению сохранения жизнеспособности нового коронавируса на различных поверхностях. Было показано, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях (нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка) более чем 48 ч и может служить источником заражения. При этом установлено, что обработка зараженных поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет эффективно бороться с жизнеспособными вирусными частицами. В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.

Только четкое соблюдение всех рекомендации для предотвращения распространения COVID-19, каждая из которых подкреплена множеством научных исследований, позволит обезопасить человека от заражения новой коронавирусной инфекцией. Уборка помещений и обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, находящихся в непосредственной близости с человеком, зараженным коронавирусом, и обработка рук – необходимый минимум профилактических мероприятий наряду с применением средств индивидуальной защиты.

Источник: Роспотребнадзор