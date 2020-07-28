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Грядет сильная геомагнитная буря 28 июля 2020 года: Что делать уже сегодня и как распознать симптомы

07:32 28.07.2020 Фото: pxhere.com
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Метеозависимый человек обязан следить за прогнозом магнитных бурь и к положенному сроку подготовить все необходимые для поддержания здоровья медикаменты и устройства (тонометр, например).

Грядет сильная геомагнитная буря 28 июля 2020 года: Что делать уже сегодня и как распознать симптомы
В 2020 году сильные магнитные бури уже случались, и последняя из них продлилась с 15 июля по 17 июля

Геомагнитная буря 28 июля 2020 года, о её влиянии на человека и полезных рекомендациях метеозависимым людям рассказали эксперты. Медики предупреждают о необходимости держать под контролем своё давление, если болит голова – принять обезболивающее, при этом двигаться желательно как можно меньше. По силе удара прогнозируемая магнитная буря окажется средней.

Как можно будет распознать симптомы, сигнализирующие о геомагнитной буре 28 июля 2020 года

Взрывы на Солнце высвобождают солнечную энергию, и она тут же распространяется по всей Солнечной системе, в том числе устремляясь и к нашей планете потоком протонов, имеющих высокую энергию. Чтобы преодолеть путь от поверхности Солнца до атмосферы Земли, этим микрочастицам достаточно всего лишь десяти минут.

В 2020 году сильные магнитные бури уже случались, и последняя из них продлилась с 15 июля по 17 июля. Эта магнитная буря оказалась очень сильной, так что недомогание ощутили не только метеозависимые люди, но и совершенно здоровые.

Об основных симптомах, возникающих при воздействии последствий активности Солнца

  • нарушается артериальное давление;
  • сердечно-сосудистая система начинает работать со сбоями;
  • обостряются все имеющиеся хронические заболевания;
  • человек испытывает головную боль;
  • может подташнивать;
  • непонятно откуда наваливается сильная усталость;
  • постоянно хочется спать;
  • адреналин в крови выше нормы;
  • возможно стрессовое или депрессивное состояние.

Как можно добиться минимального воздействия на организм геомагнитной бури

Микрочастицы, достигающие Земли в считанные минуты после солнечной бури, невозможно заметить визуально. Зато их безошибочно определяет организм человека, и прежде всего – это его кровь. Именно по этой причине самыми уязвимыми оказываются люди с нарушениями кровяного давления, а также страдающие сердечными недугами.

Последствия геомагнитного воздействия для метеозависимого человека могут быть очень плохими, но себе можно помочь, если прислушаться к некоторым несложным рекомендациям медиков.

Прежде всего, желательно, чтобы метеозависимые люди соблюдали режим дня, и чтобы у них был здоровый полноценный сон. Очень важно, чтобы такой человек уделил должное внимание своему рациону, и не употреблял пищу жирную и острую. Алкоголь и кофе на период геомагнитного воздействия из рациона также должны быть исключены.

В меню метеозависимого человека должен быть травяной чай, а также простая или минеральная вода. Физические нагрузки при геомагнитном воздействии должны быть исключены, никаких силовых тренировок, максимум активности – это неспешная прогулка на свежем воздухе.

Метеозависимый человек обязан следить за прогнозом магнитных бурь и к положенному сроку подготовить все необходимые для поддержания здоровья медикаменты и устройства (тонометр, например).

В период магнитной бури выходить на открытое солнце метеозависимому человеку не рекомендуется. С утра можно выполнить несколько несложных физических упражнений. Это и кровообращению поможет, и от стресса избавит, и погодную зависимость пережить будет легче.

Врачи рекомендуют не забывать о пользе дыхательной гимнастики. Её, например, можно совместить с прогулкой. Что при этом очень важно – дыхание должно быть не грудью, а животом.

Некоторым метеозависимым людям хорошо помогает пережить геомагнитные колебания контрастный душ. Но это – на любителя, потому что многим гораздо приятнее просто постоять под душем комфортной температуры.

Источник: rsute.ru

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От редакции

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Аноним, 27 июля 2020 16:40
НВР:
Да. С утра заложено ухо и подташнивает.
Аноним, 27 июля 2020 16:50
НВР:
Да
Аноним, 27 июля 2020 19:13
НВР:
Очень сильно болит голова

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