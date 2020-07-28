Масочный режим продлил до 31 августа 2020 губернатор Травников в Бердске и Новосибирской области. Постановление

Постановление о продлении масочного режима на территории Новосибирской области подписал в понедельник глава региона Андре Травников.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 301-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области
от 18.03.2020 № 72-п
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020) Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020» дополнить словами «, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020»;
2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, кроме проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, кроме подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 01.08.2020.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
Думаю да,если губер не одумается,как с отменой самоизоляции.
Уважаемый Аноним. Да, жители Новосибирской области выбрали этого губернатора, но спросите: сколько граждан за него проголосовало? А проголосовало чуть более 19-ти процентов от числа всех избирателей Новосибирской области. Дело в том, что тогда на выборы губернатора, 11 сентября 2018-го года, пришли только 29,5 процентов наших избирателей. Получается что около 20-ти процентов народа выбрало его голосованием.
Человеку, который несет что-то из под себя, которое при том воняет,
от Анонима "У нас нормальный губернатор, ... Мы, народ, выбрали его голосованием"
Уважаемый Аноним. Да, жители Новосибирской области выбрали этого губернатора, но спросите: сколько граждан за него проголосовало? А проголосовало очень много, я тоже голосовал за Травникова. А. Что ты врешь, с таким процентом никого бы не выбрали Губернатором НСО.