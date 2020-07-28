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Ленты траурные от 10 рублей от производственной компании «Союз»

07:50 28.07.2020 Фото: Производственная компания "Союз"
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Cпециалисты ПК «Союз» всегда могут подобрать для Вас уже готовые ритуальные венки или изготовить их с учетом Ваших предпочтений.

Ленты траурные от 10 рублей от производственной компании Союз
Наша компания предлагает ритуальные венки различных форм и размеров

Ленты траурные от 10 рублей

*Перечень и количество уточняйте у менеджеров

Наша компания предлагает ритуальные венки различных форм и размеров, швейную продукцию на любой вкус, одежду для усопших и траурные ленты с надписью. И все это по доступным ценам.

Ассортимент выпускаемой нами продукции регулярно расширяется, пополняясь новыми ее вариациями, наше производство постоянно развивается и совершенствуется.

Cпециалисты ПК «Союз» всегда могут подобрать для Вас уже готовые ритуальные венки или изготовить их с учетом Ваших предпочтений. Подбор нужных цветов будет осуществлен в кратчайшие сроки, с учетом заказанного стилистического направления и цветовых оттенков.

Источник: Раздел Производственной компании»Союз» на сайте Весь Бердск

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