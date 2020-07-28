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За подозрение в даче взятки в крупном размере депутата заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева арестовал суд Новосибирска

11:15 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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Кондратьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 (один) месяц 30 суток, то есть до 23 сентября.

За подозрение в даче взятки в крупном размере депутата заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева арестовал суд Новосибирска
Суд удовлетворил ходатайство следователя

26 июля 2020 года, Советским районным судом г. Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондратьева В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области; обвиняемому Кондратьеву В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 (один) месяц 30 суток, то есть до 23.09.2020 г.

Постановление в законную силу не вступило.

Источник: sovetsky.nsk.sudrf.ru

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