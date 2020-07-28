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Пробы грунта и воды на месте обрушения части Елбашинского отвала взяли эксперты

11:00 28.07.2020 Фото: Весь Искитим
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Произошедший инцицент, как и решение суда, не скажутся на непосредственной деятельности предприятия – ни на объемах добычи, ни на исполнении контрактов перед контагентами. Решением суда отвал не работает 90 суток.

Пробы грунта и воды на месте обрушения части Елбашинского отвала взяли эксперты
18 июля на АО «Сибирский Антрацит» произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород

23 июля Искитимский районный суд Новосибирской области приостановил на 90 суток ведение работ по отвалообразованию на участке зоны деформации отвала «Елбашинский». Данное решение суда вызвано необходимостью установить причины инцидента.

Произошедший инцицент, как и решение суда, не скажутся на непосредственной деятельности предприятия – ни на объемах добычи, ни на исполнении контрактов перед контагентами.

Судом приостановлены работы в районе деформации отвала Елбашинский. Грузопотоки вскрышных пород перераспределены на другие автомобильные отвалы в строгом соответствии с проектными решениями и согласованным планом развития горных работ на 2020 год. В связи с тем, что отвал заполнен лишь на 30% от проектного объёма, привлечены эксперты для разработки дополнительных мероприятий по безопасному размещению оставшихся 70%.

18 июля на АО «Сибирский Антрацит» произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород. В данный момент на предприятии работает комиссия с участием государственных инспекторов Сибирского Управления Ростехнадзора, а также экспертная группа из представителей проектных институтов и научных учреждений по анализу ситуации и выяснению причин инцидента.

Экспертной группой уже проведен анализ ведения работ по отвалообразованию. По предварительным данным, отклонений от проектных решений и согласованной Ростехнадзором программы по ведению горных работ на 2020 год не выявлено.

Взяты анализы пробы грунта и воды. Результаты будут известны в ближайшее время.

По окончании работы комиссии и экспертной группы будут выданы рекомендации и разработан план мероприятий по ликвидации последствий инцидента.

Источник: sibanthracite.ru

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