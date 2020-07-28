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Правила трудоустройства женщин с детьми изменились с 2020 в России

11:45 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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Теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография».

Правила трудоустройства женщин с детьми изменились с 2020 в России
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.

По словам Мишустина, деньги распределяли из бюджетов этих регионов, что «затягивало и усложняло» процесс.

«Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография», — отметил он.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей. Всего с 2020 по 2024 год из федерального бюджета субъектам выделят по два миллиарда рублей на такие образовательные программы для матерей в декрете.

Источник: РИА Новости

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