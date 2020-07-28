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Дорогой евро и дешевый рубль: евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

12:00 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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При этом доллар торговался на отметке 71,525 руб./$1 — минус 21 копейка к уровню предыдущего закрытия.

Дорогой евро и дешевый рубль: евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля
Участники рынка опасаются напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином

Евро уверенно растет, доллар снижается на Московской бирже в понедельник днем, при этом курс евро поднялся выше 84 руб./EUR1 впервые с 22 апреля, отыгрывая рост пары «евро-доллар» на глобальном уровне до максимальных отметок с сентября 2018 года.

Курс евро в 15:08 по московскому времени составил 84,0125 руб./EUR1, поднявшись на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 71,525 руб./$1 — минус 21 копейка к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,04 копейки — до 77,14 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вслед за котировками евро к доллару на глобальном рынке. Доллар продолжает активно дешеветь к большинству мировых валют, и в моменте пара «евро-доллар» выросла до отметки $1,175, максимума с сентября 2018 года.

Участники рынка опасаются напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, так как это может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса.

В этой связи участники торгов переключились на активную покупку золота, которое рассматривают в качестве одного из приоритетных защитных активов. Золото растет седьмые торги подряд, обновив в понедельник исторический максимум на закрытии сессии торгов в пятницу ($1897,5 за унцию).

В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы, от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики американского центробанка, в том числе сигналов относительно дальнейшего смягчения политики.

Источник: Интерфакс

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