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Выплата от Путина через редакцию до ПФР: Получила 5 000 рублей на ребенка от 0 до 3 лет жительница Бердска Анна Демидова

12:09 28.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Как сообщила замначальника управления ПФ Татьяна Кусова, произошла ошибка в выгрузке заявления из МФЦ. Через 5 дней после звонка редакции в ПФ выплата была получена.

Выплата от Путина через редакцию до ПФР: Получила 5 000 рублей на ребенка от 0 до 3 лет жительница Бердска Анна Демидова
Пособие от Путина для детей от 0 до 3 лет получила бердчанка Анна Демидова
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата от Путина через редакцию до ПФР: Получила 5 000 рублей на ребенка от 0 до 3 лет жительница Бердска Анна Демидова

Выплата от Путина через редакцию до ПФР: Получила 5 000 рублей на ребенка от 0 до 3 лет жительница Бердска Анна Демидова«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россиянеЕщё 219 новостей

Анна Демидова не могла получить пособие с 16 мая: долгое время матери двоих детей отказывали в выплате в 5 000 рублей на младшего ребенка, так как женщина является не матерью, а опекуном. 23 июля после очередного безрезультатного похода в Пенсионный Фонд Бердска Анна Демидова обратилась в редакцию.

В тот же день «Курьер. Среда. Бердск» позвонила заместителю начальника управления Пенсионного Фонда в Бердске Татьяне Кусовой, которая объяснила, что повторное заявление Анны Демидовой, поданное в МФЦ, не выгрузилось, и взяла заявление под личный контроль.

Вечером 27 июля мать-опекун позвонила в редакцию и рассказала, что получила выплату в 5 000 рублей и за апрель, и за май, и за июнь, а ее заявление было рассмотрено в кратчайшие сроки. Из-за сбоя в Пенсионном фонде повторное заявление не получили, в результате чего весь июль рассматривалось лишь первое, майское заявление, где Анна Демидова указала себя матерью, а не опекуном.

От редакции:
В комментариях мы зачастую видим информацию о том, как родители не получили выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет и выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет. Эту выплату родители получают вне зависимости от каких-либо факторов: если это ваш живой ребенок, то вы должны были получить выплату. Обратитесь со своей историей, как и почему вам не выдали пособие от Путина напрямую в редакцию по телефону 3-00-10 или напишите на WhatsApp редакции по телефону 8-953-878-90-10.

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