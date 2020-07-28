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«Тихий Дон» в тайник: Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой «18+»

12:30 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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При этом, находящиеся в фондах библиотек книги с запрещенной для детей информацией можно хранить в закрываемом на ключ зале.

Тихий Дон в тайник: Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой 18+
Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче несовершеннолетним книг с маркировкой «18+»

Библиотеки в России будут выдавать книги читателям согласно возрастной маркировке, следует из приказа Минкультуры РФ.

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Документ утверждает правила предоставления и размещения библиотеками находящихся в их фондах книгах, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Библиотеки, посетителями которых являются лица, не достигшие 18 лет, в своих помещениях и на территориях библиотек обязаны создать условия, «обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку «18+» или с текстовым предупреждением «запрещено для детей».

При этом, находящиеся в фондах библиотек книги с запрещенной для детей информацией можно хранить в закрываемом на ключ зале. Если это невозможно, такую литературу можно хранить в общем зале в отдельно стоящем книжном шкафу (на стеллаже, полке) под непосредственным контролем сотрудника библиотеки и вне доступа детей. Если в библиотеке есть два и более залов для посетителей, такие книги должны находиться в зале, предназначенном исключительно для обслуживания лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче несовершеннолетним книг с маркировкой «18+» и предложить имеющуюся в данный момент в наличии книгу, соответствующую его возрасту.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по культуре внес поправки в законопроект об отмене избыточной возрастной маркировки на произведениях литературы, кинематографии и искусства, при сохранении маркировки 18+. Законопроектом предлагается упразднить на произведениях литературы, кинематографии, искусства промежуточную маркировку 0+, 6+, 12+, 16+, но сохранить строгое запретительное отсечение 18+.

Как ранее заявляла журналистам глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, законопроект «позволит избежать неоднозначной трактовки закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» при его правоприменении, когда недоступной для детей до 16, а то и до 18 лет остается почти вся русская и мировая классика».

Так, возрастная маркировка «18+» указана на романе «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Ямпольская после проверки книжных магазинов также привела ряд примеров излишней маркировки, когда Библия, «Волшебник Изумрудного города», «Ромео и Джульетта» имеют пометку 16+.

Источник: Интерфакс

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А почему тогда роман читают в школе?

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