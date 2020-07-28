28.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Брал деньги за решения в пользу дававших их судья Арбитражного суда. Пока подозревают

12:15 28.07.2020 Фото: pixabay.com
0

Например, потребовал от мужчины продать ему автомобиль иностранного производства по существенно заниженной цене на сумму 360 тысяч рублей.

Брал деньги за решения в пользу дававших их судья Арбитражного суда. Пока подозревают
Судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц

Председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации), а также п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере).

По предварительным данным следствия, судья Арбитражного суда Алтайского края в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из Обществ с ограниченной ответственностью, а также за общее покровительство в виде принятия в будущем по иным находящимся в производстве арбитражным делам судебных актов в пользу заинтересованного в этом гражданина, потребовал от мужчины продать ему автомобиль иностранного производства по существенно заниженной цене на сумму 360 тысяч рублей.

Кроме того, в разное время с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соблазн?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска 43
12:48 28-07-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска
Традиция Новосибирска - долг по зарплате люди просят, залезая на башенный кран. Прокурор услышал
12:45 28-07-2020
Традиция Новосибирска - долг по зарплате люди просят, залезая на башенный кран. Прокурор услышал
Дегтярев: на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
12:44 28-07-2020
Дегтярев: на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
БердскТрэш-кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска
12:31 28-07-2020
Трэш-кардиология и ужасы лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска
"Тихий Дон" в тайник: Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
12:30 28-07-2020
Брал деньги за решения в пользу дававших их судья Арбитражного суда. Пока подозревают
12:15 28-07-2020
Брал деньги за решения в пользу дававших их судья Арбитражного суда. Пока подозревают
БердскВыплата от Путина через редакцию до ПФР: Получила 5 000 рублей на ребенка от 0 до 3 лет жительница Бердска Анна Демидова
12:09 28-07-2020
Выплата от Путина через редакцию до ПФР: Получила 5 000 рублей на ребенка от 0 до 3 лет жительница Бердска Анна Демидова
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 13
12:06 28-07-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Дорогой евро и дешевый рубль: евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля
12:00 28-07-2020
Дорогой евро и дешевый рубль: евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля
Правила трудоустройства женщин с детьми изменились с 2020 в России
11:45 28-07-2020
Правила трудоустройства женщин с детьми изменились с 2020 в России