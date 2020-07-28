Брал деньги за решения в пользу дававших их судья Арбитражного суда. Пока подозревают

Например, потребовал от мужчины продать ему автомобиль иностранного производства по существенно заниженной цене на сумму 360 тысяч рублей.

Судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц

Председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации), а также п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере).

По предварительным данным следствия, судья Арбитражного суда Алтайского края в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из Обществ с ограниченной ответственностью, а также за общее покровительство в виде принятия в будущем по иным находящимся в производстве арбитражным делам судебных актов в пользу заинтересованного в этом гражданина, потребовал от мужчины продать ему автомобиль иностранного производства по существенно заниженной цене на сумму 360 тысяч рублей.

Кроме того, в разное время с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком