Суд оштрафовал Бердскую больницу за нарушения
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Суд оштрафовал Бердскую больницу за нарушения

11:04:487/28/2020
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Медучреждение наказали за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания.

27 июля судья Наталья Агеева вынесла постановление о назначении административного наказания для центральной городской больницы. Нарушения в ЦГБ выявил Роспотребнадзор и квалифицировал их по ст. 6.3 части 2 КоАП: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания.

Оказалось, что сотрудников больницы обследовали на КОВИД-19 методом, который не предусмотрен санитарными правилами. Кроме того количество коек в пульмонологическом отделении превышало нормы СанПиНа. Ещё выяснилось, что информацию по заболевшим медикам передавали в Роспотребназор с нарушением сроков. Сейчас все нарушения устранены, а количество коек в отделении привели в соответствие ещё день проверки Роспотребнадзора.

По вменённой статье ЦГБ грозил штраф от 200 тыс. рублей. Однако судья применила ст. 4.11 КоАП и снизила штраф в два раза. Больницу обязали выплатить 100 тыс. рублей.

Кроме этого ЦГБ проверяет прокуратура. Прокурор Бердска Роман Сивак  сообщил, что проверка пока не завершена.

Источник: svidetel24.info

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