Суд оштрафовал Бердскую больницу за нарушения

Медучреждение наказали за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания. 27 июля судья Наталья Агеева вынесла постановление о назначении административного наказания для центральной городской больницы. Нарушения в ЦГБ выявил Роспотребнадзор и квалифицировал их по ст. 6.3 части 2 КоАП: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания. Оказалось, что сотрудников больницы обследовали на КОВИД-19 методом, который не предусмотрен санитарными правилами. Кроме того количество коек в пульмонологическом отделении превышало нормы СанПиНа. Ещё выяснилось, что информацию по заболевшим медикам передавали в Роспотребназор с нарушением сроков. Сейчас все нарушения устранены, а количество коек в отделении привели в соответствие ещё день проверки Роспотребнадзора. По вменённой статье ЦГБ грозил штраф от 200 тыс. рублей. Однако судья применила ст. 4.11 КоАП и снизила штраф в два раза. Больницу обязали выплатить 100 тыс. рублей. Кроме этого ЦГБ проверяет прокуратура. Прокурор Бердска Роман Сивак сообщил, что проверка пока не завершена.
Медучреждение наказали за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания.
27 июля судья Наталья Агеева вынесла постановление о назначении административного наказания для центральной городской больницы. Нарушения в ЦГБ выявил Роспотребнадзор и квалифицировал их по ст. 6.3 части 2 КоАП: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания.
Оказалось, что сотрудников больницы обследовали на КОВИД-19 методом, который не предусмотрен санитарными правилами. Кроме того количество коек в пульмонологическом отделении превышало нормы СанПиНа. Ещё выяснилось, что информацию по заболевшим медикам передавали в Роспотребназор с нарушением сроков. Сейчас все нарушения устранены, а количество коек в отделении привели в соответствие ещё день проверки Роспотребнадзора.
По вменённой статье ЦГБ грозил штраф от 200 тыс. рублей. Однако судья применила ст. 4.11 КоАП и снизила штраф в два раза. Больницу обязали выплатить 100 тыс. рублей.
Кроме этого ЦГБ проверяет прокуратура. Прокурор Бердска Роман Сивак сообщил, что проверка пока не завершена.