Фото дня: Разруха в парке Бердска царит за месяц до окончания реконструкции за 37 млн рублей

Успеют ли привести в порядок парковую территорию к концу августа? Пока картина удручающая. А еще нужно 400 деревьев высадить в городском парке.

Бердский парк пока в разрухе

Реконструкция в городском парке Бердска идет полным ходом. Парковая территория облысела — большинство старых деревьев спилили, кустарники выкорчевали, малые формы убрали. Появились, правда, новые асфальтированные аллеи (на старом месте), замененные электропровода для уличного освещения торчат из земли. Но заканчивается июль, а окончания ремонта что-то не заметно. С беспокойством в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились горожане.

Этот этап реконструкции подрядчик должен завершить до 1 сентября. Успеет ли за месяц? Верится с трудом, судя по разрухе, которая царит нынче на парковой территории. Впрочем, рабочие «шевелятся» даже в выходные — одни указывают, другие тачками возят щебень. Примечательно, что в план благоустройства парка входит и территория вокруг памятника партизанам, погибшим в годы Гражданской войны. А еще надо 400 деревьев посадить, как обещали.

Ну что ж, будем ждать. Так много копий сломано вокруг реконструкции бердского парка, так много надежд питают бердчане, мечтающие, что в центре города появится зеленый уголок, настоящее место для отдыха, а не голые поляны со скамейками.

Территория памятника входит в план реконструкции парка