Не умеют пересекать перекрёсток у автошколы автолюбители Бердска?
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Не умеют пересекать перекрёсток у автошколы автолюбители Бердска?

11:16:537/28/2020
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Очередное столкновение транспортных средств произошло сегодня, 28 июля, утром на перекрёстке улиц Суворова и К. Маркса, в двух шагах от которого расположена автошкола ДОСААФ.

Столкнулись Infiniti и Honda. И как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель Honda не уступил дорогу, несмотря на соответствующий дорожный знак, водителю более дорогостоящего «японца», которым в данном случае является Infiniti.

К счастью для водителей обоих транспортных средств банальное ДТП обошлось без пострадавших.

Комментарии по поводу многочисленных аварий у автошколы ДОСААФ в соцсетях по обыкновению саркастичны и бескомпромиссны.

— Водителю машины устроившей ДТП на этом перекрёстке — прямая дорога в учебное заведение, для пополнения своих познаний азбучных истин ПДД.

К сожалению, ГИБДД и аварийные комиссары такие вердикты по ДТП с материальным ущербом при условии, если виновник трезв, как правило, не выносят. А зря, наверное, считают участники группы АвтоБердск ВКонтакте. Многим автолюбилелям Бердска неплохо было бы лишний раз проштудировать «закон, написанный кровью», коим считаются Правила дорожного движения.

Источник: svidetel24.info

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    Аноним, 28 июля 2020 3:41:30
    Когда случаются аварии, где водитель женщина, то частенько слышу: а баба за рулем. Но как вы стали ездить, дорогие наши мужчины, то даже не знаю как такое вождение назвать. Особенно часто сталкиваюсь с безобразной ездой таксистов Uber.Такое впечатление, что они нигде не учились и ездят без прав.Есть еще водители новички, у них знак на стекле. Так будьте терпеливыми, вы тоже были новичком за рулем и первое время соблюдали правила вождения. Они едут с правильной скоростью, пропускают пешеходов на пешеходном переходе, ждут светофора зеленого и не визжат колесами, срываясь с места.А когда, люди со стажем вождения и совершают такое грубое нарушение отправлять учится снова. Повторение- мать учения.
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