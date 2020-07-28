Не умеют пересекать перекрёсток у автошколы автолюбители Бердска?

Очередное столкновение транспортных средств произошло сегодня, 28 июля, утром на перекрёстке улиц Суворова и К. Маркса, в двух шагах от которого расположена автошкола ДОСААФ. Столкнулись Infiniti и Honda. И как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель Honda не уступил дорогу, несмотря на соответствующий дорожный знак, водителю более дорогостоящего «японца», которым в данном случае является Infiniti. К счастью для водителей обоих транспортных средств банальное ДТП обошлось без пострадавших. Комментарии по поводу многочисленных аварий у автошколы ДОСААФ в соцсетях по обыкновению саркастичны и бескомпромиссны. — Водителю машины устроившей ДТП на этом перекрёстке — прямая дорога в учебное заведение, для пополнения своих познаний азбучных истин ПДД. К сожалению, ГИБДД и аварийные комиссары такие вердикты по ДТП с материальным ущербом при условии, если виновник трезв, как правило, не выносят. А зря, наверное, считают участники группы АвтоБердск ВКонтакте. Многим автолюбилелям Бердска неплохо было бы лишний раз проштудировать «закон, написанный кровью», коим считаются Правила дорожного движения.
Очередное столкновение транспортных средств произошло сегодня, 28 июля, утром на перекрёстке улиц Суворова и К. Маркса, в двух шагах от которого расположена автошкола ДОСААФ.
Столкнулись Infiniti и Honda. И как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель Honda не уступил дорогу, несмотря на соответствующий дорожный знак, водителю более дорогостоящего «японца», которым в данном случае является Infiniti.
К счастью для водителей обоих транспортных средств банальное ДТП обошлось без пострадавших.
Комментарии по поводу многочисленных аварий у автошколы ДОСААФ в соцсетях по обыкновению саркастичны и бескомпромиссны.
— Водителю машины устроившей ДТП на этом перекрёстке — прямая дорога в учебное заведение, для пополнения своих познаний азбучных истин ПДД.
К сожалению, ГИБДД и аварийные комиссары такие вердикты по ДТП с материальным ущербом при условии, если виновник трезв, как правило, не выносят. А зря, наверное, считают участники группы АвтоБердск ВКонтакте. Многим автолюбилелям Бердска неплохо было бы лишний раз проштудировать «закон, написанный кровью», коим считаются Правила дорожного движения.