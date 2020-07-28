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Кому ещё положена выплата в 10 тыс рублей от Путина в августе в Бердске и России, разъяснили в ПФР

21:13 28.07.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Право на единовременную выплату получают дети, которым исполняется 3 года в июле, августе и сентябре 2020 года.

Кому ещё положена выплата в 10 тыс рублей от Путина в августе в Бердске и России, разъяснили в ПФР
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Сюжет: Все пособия Путина
Кому ещё положена выплата в 10 тыс рублей от Путина в августе в Бердске и России, разъяснили в ПФР

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Право на единовременную выплату имеют родители, тех детей, которым исполнилось 3 года в июле, августе и сентябре 2020 года.

Напоминаем, ранее сообщалось, что 10 тысяч рублей направлено на ребёнка возрастом от 3 до 16 лет. Выплата в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь надлежит детям от 0 до 3 лет. Также была введена единовременная выплата в 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе замначальника управления Пенсионного фонда в Бердске Татьяна Кусова, несмотря на некоторые изменения о предоставлении выплат от государства, порядок подачи заявления остается прежним.

— Ранее мы принимали заявления от родителей тех детей, которым исполнялось 3 года в апреле, мае и июне как на ежемесячную выплату, так и на единовременную. Сегодня право на единовременную выплату у нас получают дети, которым исполняется 3 года в июле, августе и сентябре 2020 года. Эти категории граждан имеют право подать заявление на единовременную выплату 10 тыс. рублей. Но необходимо помнить, что заявления должны подаваться не ранее приближения даты права. Поэтому, если ребёнку исполняется 3 года в сентябре, то и заявление на единовременную выплату семья имеет право подать только в сентябре, — отметила Татьяна Юрьевна.

Порядок подачи заявления остаётся прежним. Это можно сделать на портале Госуслуг, в ПФР и МФЦ и территориальных органах центра.

Также на оперативном штабе со СМИ упомянули, что если вы относитесь к категории, которые проверялись, например, лишены родительских прав, а также имеете рожденных детей зарубежом, то подавать заявления желательно через портал Госуслуг. Если ребенок опекаемый, то заявление лучше всего подавать в территориальные органы.

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От редакции

Получили выплаты от государства?

Аноним, 28 июля 2020 13:08
«Разделяй и властвуй», на территориях Восточной Европы так действовал Третий Рейх, так делает "власть" в России, все время разделяют, кому сделать выплату, а кто и обойдется...

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