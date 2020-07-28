Дачную амнистию могут продлить ещё на 5 лет

Продление дачной амнистии послужит мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволит без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.

Многие семьи согласны на землю для дач

На этот раз её предложили распространить на разные виды разрешённого использования земельных участков.

Увеличение срока действия дачной амнистии на пять лет позволит оформить права на недвижимость тем, кто не успеет воспользоваться упрощённым форматом до 2021 года, а также без лишних хлопот и бумажной волокиты возвести дом, строительство которого было ранее начато. Такой порядок оформления имущественных прав предлагается распространить не только на индивидуальные жилые строения и садовые дома, возведённые на садовых земельных участках, но и на участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму на прошлой неделе. По мнению парламентариев и экспертов, предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилья на дачных участках, что в целом положительно скажется на динамике развития ИЖС в стране.

Кто не успел, тот не опоздал

Дачная амнистия стартовала в сентябре 2006 года и, по словам председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, позволила россиянам зарегистрировать права более чем на 13 миллионов дач, земельных участков, жилых и садовых домов, бань и гаражей. В августе 2019 года срок действия законодательной нормы истёк, но её продлили до 1 марта 2021 года. Законодатели тогда сочли, что времени вполне достаточно для того, чтобы в упрощённом порядке оформить дачную недвижимость, но случившаяся в 2020 году пандемия вызвала необходимость сдвинуть сроки.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что россияне попросили продлить дачную амнистию из-за ситуации с COVID-19. Об этом, в частности, заявил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в ходе онлайн-слушаний, посвящённых обсуждению итогов первого года применения закона о садоводстве и огородничестве. Уже 23 июля подобная инициатива в виде законопроекта была внесена в Госдуму. Авторами поправок стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Поясняя необходимость проекта, Павел Крашенинников отметил, что после окончания срока действия текущей амнистии правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов (вступил в силу 4 августа 2018 года). Вместе с тем, напомнил он, до 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка и не получали разрешение на строительство. Такие граждане вправе направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию им не нужно.

Если же дачники этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой. Таким образом, после прекращения действия положений текущего этапа амнистии в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не успели воспользовались упрощённым порядком оформления своих прав на недвижимость.

Что предлагают в Госдуме и Совете Федерации

Законопроектом продлевается на пять лет срок упрощённого порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые строения и садовые дома, возведённые не только на садовых земельных участках, но и на участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Это новация.

Согласно поправкам, оформить имущественные права можно будет на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.



В то же время для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определённым Градостроительным кодексом.

Также документом предлагается продлить на пять лет срок действия положений об уведомительном характере возведения жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.

«Не все граждане успели адаптироваться к новым условиям строительства, введённым в 2018 году. Важно действовать в интересах граждан и продлить дачную амнистию на более долгий, пятилетний, период», — пояснил Андрей Турчак необходимость поправок в законодательство. Об этом сообщается на сайте палаты регионов.

Вице-спикер палаты регионов также подчеркнул, что предлагаемый механизм существенно упростит для людей процедуры, связанные со строительством частных домов и регистрацией прав на них.

Что даст продление дачной амнистии

Продление дачной амнистии, по словам Крашенинникова, послужит мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволит без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость. Слова депутата приводятся на сайте Госдумы. Парламентарий также отметил, что законопроект призван защитить права граждан на жилую дачную недвижимость, что положительно скажется на динамике развития ИЖС в целом.

Это мнение поддерживает и замглавы Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Строительство — это двигатель экономики, считает он, и если темпы возведения жилья на дачных и подсобных участках ускорятся, то это позволит выйти к 2030 году на заявленные рубежи — 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, сообщил он «Парламентской газете». Обеспечение собственным жильём всех желающих — это важная государственная задача и мечта каждого человека, подчеркнул депутат.

Продление дачной амнистии член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева называет продуманной инициативой, которая обществом воспримется позитивно. Федеральный эксперт в сфере ЖКХ уверена, что выполнить задачи нацпроекта по строительству жилья без увеличения темпов индивидуального жилищного строительства не получится.

«Несмотря на то что нацпроект продлён до 2030 года, мы видим в некоторых регионах, что многоквартирные дома практически не строятся. ИЖС — это выход из положения», — уверена Светлана Разворотнева. Эксперт отметила в интервью «Парламентской газете», что Минстрой разработал программу поддержки ИЖС, которая также открывает перед гражданами широкие возможности.

Напомним, в марте 2020 года Минстрой опубликовал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, согласно которому с 2020 до 2024 год в России должно быть построено 180 миллионов квадратных метров частных жилых домов. Это станет возможным благодаря снижению ипотечных ставок на частный жилой дом, упрощению процедуры предоставления земли под строительство коттеджа и компенсации со стороны государства расходов на подключение к инфраструктуре.

Источник: pnp.ru