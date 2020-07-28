28.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

«Просто зачем врать?»: делают тесты за 2 недели, а обещают за 2 дня, рассказывает жительница Бердска Ольга Иванова

15:45 28.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
1 0

Медицинскому работнику нужно получить тест за неделю — в бесплатной поликлинике сделать это невозможно, подтвердил женщине завотделением терапии Крапивников. Придется идти в платную.

«Просто зачем врать?»: делают тесты за 2 недели, а обещают за 2 дня, рассказывает жительница Бердска Ольга Иванова
За 2 недели будет готов анализ на коронавирус вместо обещанных 2 недель — почему?
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
«Просто зачем врать?»: делают тесты за 2 недели, а обещают за 2 дня, рассказывает жительница Бердска Ольга Иванова

«Просто зачем врать?»: делают тесты за 2 недели, а обещают за 2 дня, рассказывает жительница Бердска Ольга ИвановаБум ковида в Бердске: +9 зараженных за сутки на 28 июля 2020. Всего с инфекцией 176Ещё 92 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы823 515 россиян подхватили COVID-19 на 28 июля 2020. За сутки — 5 395«Просто зачем врать?»: делают тесты за 2 недели, а обещают за 2 дня, рассказывает жительница Бердска Ольга ИвановаЕщё 1807 новостей

Когда бердчанке Ольге Ивановой нужно было получить справку об отрицательном тесте на коронавирус, она обратилась в местную поликлинику с вопросом, через сколько времени будет готов тест. Как рассказывала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, результаты теста приходят уже спустя 2-3 дня, но главный врач терапевтического отделения №1, по словам Ольги Ивановой, информацию опроверг – больше 2 недель придется ждать результата тестов.

Ольга Иванова – медицинский работник в компании, которая работает на территории всей России, ее коллеги – из Уфы, Кемерово и других городов России должны обладать свежей справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, чтобы передвигаться между регионами и работать.

— В других городах все нормально! – рассказывает Ольга Иванова. – У меня, например, коллега из Уфы получила справку за два дня, из Кемерово – три дня. Я думала, у нас тоже так будет, тем более, об этом рассказала Дробинская. Я думала, может, что-то изменилось за последние недели, может, действительно все стало работать быстрее, увеличились мощности лабораторий – но нет, видимо, нет, — рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Иванова 23 июля.

Изначально женщина обратилась в поликлинику №2 рассчитывая сделать там бесплатный тест на коронавирус – результаты ей были нужны в течение недели. Чтобы не попасть впросак, она предварительно поговорила с заведующим отделением №1 – Сергеем Крапивниковым, который заявил, что за 2 дня результатов теста не будет, все они делаются примерно 2 недели.

— Мне, в принципе, не сильно много разницы – я сейчас сделаю тест в платной поликлинике, там результаты приходят быстро. Просто зачем врать? Зачем говорить, что тесты делаются за 2-3 дня, если в действительности они готовятся так долго? – делится Ольга Иванова.

Получить комментарий у Сергея Крапивникова редакции «Курьер. Среда. Бердск», к сожалению, не удалось – не отвечает ни телефон регистратуры, ни приемной терапевтического отделения №1. В общей приемной первого и второго взрослого терапевтического отделения с заведующими не связывают.

Напомним, 24-летняя Кристина ждала второго и третьего анализа на коронавирус больше двух недель, но после того, как главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская взяла ситуацию под свой контроль, четвертый анализ, отправленный в областную поликлинику, пришел за 3 дня.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Через сколько дней вам сделали тест?

Наталья, 28 июля 2020 15:55
Бесплатный тест на наличие антител к Ковид 19, сданный 29 июня, на Островского 53, так и не готов. А это месяц!!!!!. Звоню в эту поликлинику, ничего вразумительного сказать не могут.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вот такой работничек: пьяный сотрудник автомойки угнал Volkswagen клиента, врезался в ЛЭП. Авто капут
16:30 28-07-2020
Вот такой работничек: пьяный сотрудник автомойки угнал Volkswagen клиента, врезался в ЛЭП. Авто капут
Бердск823 515 россиян подхватили COVID-19 на 28 июля 2020. За сутки - 5 395
16:26 28-07-2020
823 515 россиян подхватили COVID-19 на 28 июля 2020. За сутки - 5 395
Какой маникюр носят женщины с отменным вкусом?
16:23 28-07-2020
Какой маникюр носят женщины с отменным вкусом?
Задушила пакетом и закатала в туалете бетоном своего спящего мужа после 20 лет брака любимая жена
16:19 28-07-2020
Задушила пакетом и закатала в туалете бетоном своего спящего мужа после 20 лет брака любимая жена
Как правильно заниматься сексом на природе, рассказали эксперты
16:18 28-07-2020
Как правильно заниматься сексом на природе, рассказали эксперты
Денежный дождь: Новую выплату в 15 тысяч рублей могут получить россияне
16:15 28-07-2020
Денежный дождь: Новую выплату в 15 тысяч рублей могут получить россияне
Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю в августе 2020 года
16:07 28-07-2020
Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю в августе 2020 года
БердскНарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома "Бердск-Центральный", ответит природоохранный прокурор
16:07 28-07-2020
Нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома
В какой год совместной жизни супруги наиболее счастливы? Вы удивитесь
16:02 28-07-2020
В какой год совместной жизни супруги наиболее счастливы? Вы удивитесь
Бей её: Толпа пьяных девиц чуть не растерзала девушку в магазине Новосибирска
15:56 28-07-2020
Бей её: Толпа пьяных девиц чуть не растерзала девушку в магазине Новосибирска