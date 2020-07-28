«Просто зачем врать?»: делают тесты за 2 недели, а обещают за 2 дня, рассказывает жительница Бердска Ольга Иванова

Медицинскому работнику нужно получить тест за неделю — в бесплатной поликлинике сделать это невозможно, подтвердил женщине завотделением терапии Крапивников. Придется идти в платную.

За 2 недели будет готов анализ на коронавирус вместо обещанных 2 недель — почему?

Когда бердчанке Ольге Ивановой нужно было получить справку об отрицательном тесте на коронавирус, она обратилась в местную поликлинику с вопросом, через сколько времени будет готов тест. Как рассказывала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, результаты теста приходят уже спустя 2-3 дня, но главный врач терапевтического отделения №1, по словам Ольги Ивановой, информацию опроверг – больше 2 недель придется ждать результата тестов.

Ольга Иванова – медицинский работник в компании, которая работает на территории всей России, ее коллеги – из Уфы, Кемерово и других городов России должны обладать свежей справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, чтобы передвигаться между регионами и работать.

— В других городах все нормально! – рассказывает Ольга Иванова. – У меня, например, коллега из Уфы получила справку за два дня, из Кемерово – три дня. Я думала, у нас тоже так будет, тем более, об этом рассказала Дробинская. Я думала, может, что-то изменилось за последние недели, может, действительно все стало работать быстрее, увеличились мощности лабораторий – но нет, видимо, нет, — рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Иванова 23 июля.

Изначально женщина обратилась в поликлинику №2 рассчитывая сделать там бесплатный тест на коронавирус – результаты ей были нужны в течение недели. Чтобы не попасть впросак, она предварительно поговорила с заведующим отделением №1 – Сергеем Крапивниковым, который заявил, что за 2 дня результатов теста не будет, все они делаются примерно 2 недели.

— Мне, в принципе, не сильно много разницы – я сейчас сделаю тест в платной поликлинике, там результаты приходят быстро. Просто зачем врать? Зачем говорить, что тесты делаются за 2-3 дня, если в действительности они готовятся так долго? – делится Ольга Иванова.

Получить комментарий у Сергея Крапивникова редакции «Курьер. Среда. Бердск», к сожалению, не удалось – не отвечает ни телефон регистратуры, ни приемной терапевтического отделения №1. В общей приемной первого и второго взрослого терапевтического отделения с заведующими не связывают.

Напомним, 24-летняя Кристина ждала второго и третьего анализа на коронавирус больше двух недель, но после того, как главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская взяла ситуацию под свой контроль, четвертый анализ, отправленный в областную поликлинику, пришел за 3 дня.