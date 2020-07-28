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Нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома «Бердск-Центральный», ответит природоохранный прокурор

16:07 28.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как может проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии рядом городского кладбища, реки, большого города и аэродрома? Есть нарушения закона правительством в решении разместить полигон на этом участке? Такие вопросы заданы прокурору Александру Барышникову.

Нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома Бердск Центральный, ответит природоохранный прокурор
Дорога к будущей свалке уже засыпана щебенкой
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома Бердск Центральный, ответит природоохранный прокурор

Нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома «Бердск-Центральный», ответит природоохранный прокурорПо рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИЕщё 97 новостей

Что думает о будущей свалке новосибирский областной природоохранный прокурор? Это вопрос решила выяснить редакция «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, министр ЖКХ Архипов заявил, что исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз. А глава Искитимского района Олег Лагода не инициировал район строительство мусорки в с.Маяк.

Возглавляет Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру прокурор Александр Барышников, старший советник юстиции. «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться ему, поэтому отправляем запрос. Смотрите список вопросов. Как только будет получен ответ — мы опубликуем его.

Вопросы областному природоохранному прокурору:

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области.

2. Правомерно ли принято решение правительства Новосибирской области о размещении полигона ТКО в такой близости от города Бердска и многих природных объектов (река, Обское море) и таких серьезных объектов, как аэродром и большой город?

3.. По заявлению министра ЖКХ региона Архипова, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 31.03.2020 №54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уточните, не возникло ли у вас вопросов по данной ситуации? Информация о спорных вопросах будущей свалки опубликована во многих СМИ, в частность в сюжете «Курьер. Среда. Бердск» «Свалка между Бердском и Искитимом«.

4. Может ли проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии рядом городского кладбища?

5. Как может проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии реки Раздельная?

6. Как может проект санитарно-защитной зоны полигона соответствовать нормам при наличии рядом аэродрома «Бердск-Центральный», если проект предполагает захоронение ТКО, а значит открытую яму — то есть свалку, надо которой будут собираться птицы. Как вы дали разрешение на такой объект, если скопление птиц — это риск их попадания в турбины самолет и риск катастроф и смерти людей?

7. Укажите есть нарушения закона правительством в решении разместить полигон ТКО на участке 54:07:047401:1085? Если да, какие конкретно нарушены законы и какое наказание могут понести ответственные лица?

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