Твои неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам России. Возможно, уже скоро

Неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие перечислять в ПФР конфискованные средства.

Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ. О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы «Известиям» рассказали в Минфине. Документ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.

Не только имущество



Как выяснили «Известия», Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда. Речь идет о том, чтобы в ПФР перечислялись денежные средства, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службе ведомства.

— В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесен в правительство, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

В ведомстве уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с ГК РФ.

В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года.

Сейчас в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. Причем в конце прошлого года Конституционный суд уточнил, что оно может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. КС рассматривал этот вопрос в связи с жалобами бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых. Ранее у них было изъято имущество на общую сумму более 9 млрд рублей.

Что касается денежных средств, в Минфине оперативно не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки, а также — какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

От коррупционеров — пенсионерам

В большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать в связи с дефицитом средств Пенсионного фонда и падением его доходов.

— Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

По его словам, инициатива Минфина — попытка «заштопать» эту систему.

— Мы вносили поправки, чтобы такие средства направлялись целевым способом на рост пенсий, а не просто размывались в общем бюджете и экономили ежегодный размер трансферта ПФР из федерального бюджета (в 2021 году должен составить 4,1 трлн рублей. — «Известия»). Но на наш законопроект правительство дало отрицательное заключение, — рассказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Правда, по его словам, законопроект может напугать крупный бизнес, который может начать выводить деньги из России.

С наибольшим воодушевлением к законопроекту ожидаемо отнеслись в КПРФ.

— Пенсионный фонд сегодня испытывает большую нехватку средств. По моим подсчетам, реальный дефицит составляет около 650 млрд рублей, хотя в бюджете он ниже (согласно данным на 2020 год, дефицит ПФР равен 118,4 млрд рублей. — «Известия»), — заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов.

При этом даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию, считает политик.

Срок давности



В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались.

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января сумма составила 21,4 млрд рублей.

— Существует конвенция ООН, которая преследует за незаконное обогащение. Россия до сих пор ее не ратифицировала. В ней как раз идет речь о том, чтобы конфисковать средства, происхождение которых человек доказать не может. Сейчас эта инициатива дословно повторяется, но с приставкой Пенсионного фонда, — рассказал «Известиям» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его мнению, идет смешение двух разных проблем: коррупционных доходов и нехватки средств в ПРФ. Каждую из них нужно решать отдельно.

— Очевидно, что фонд нельзя наполнить этими деньгами. Хотя решение о повышении пенсионного возраста очень непопулярно, но, на мой взгляд, оно было правильное, — отметил эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что законопроект будет поддержан обществом, хотя вызовет напряжение у бизнеса.

— Но здесь главными будут детали и окончательный вид законопроекта после его прохождения в Госдуме, — пояснил эксперт.

С этим согласен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, после внесения законопроекта в Госдуму важно будет понять срок давности, то есть за какой период могут проверить законность средств. Но общественность эту инициативу в целом поддержит, убежден эксперт.

Источник: Известия