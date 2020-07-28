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За поправки в Конституцию, точнее — работу по голосованию наградят артистов, чиновников, единороссов

17:53 28.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, информацию подтвердили еще четыре собеседника, близких к Кремлю.

За поправки в Конституцию, точнее работу по голосованию наградят артистов, чиновников, единороссов
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию

Кремлевские чиновники, представители избиркомов, единороссы, артисты, блогеры и члены рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию указом президента будут награждены по итогам плебисцита, рассказали источники РБК.

Что готовят в Кремле

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, информацию подтвердили еще четыре собеседника, близких к Кремлю.

Список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании, уточнили источники РБК. В Кремле уже начали составлять списки потенциальных получателей орденов и медалей, благодарностей и почетных грамот президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Кого наградят

Свои списки достойных награждения или поощрения в администрацию президента по запросу чиновников направили представители «Единой России» и ОНФ, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. От ОНФ в список вошли представители регионов, ряд представителей руководства и центрального штаба движения. Один из собеседников РБК указывает, что некоторые члены центрального штаба, которых предлагается наградить или поощрить, также входят в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию. Сенатор Андрей Клишас (сопредседатель группы) от комментариев отказался, депутат Павел Крашенинников (другой сопредседатель) на момент написания материала на вопрос не ответил.

Источник: РБК

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