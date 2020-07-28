Штрафовать туристов в купальниках на улицах Сочи предлагают местные жители

Адвокат считает, что наказать туристов за хождение в купальных костюмах по городу сочинцам, скорее всего, не удастся

Сочинцы предложили штрафовать туристок и туристов, разгуливающих по городу в купальниках и трусах, им надоело, что общественное спокойствие нарушается таким образом, сообщает Комсомольская правда.

Местные жители призывают привлекать к ответственности нарушителей за «нарушение этических норм». сотрудники кафе и ресторанов так же поддерживают данное предложение, ведь туристы и туда идут в мокром белье, нанося вред мебели и смущая одетых посетителей заведений.

-Совсем стыд потеряли. После их мокрых купальников другим гостям будет неприятно садиться в нашем кафе, — жалуется владелиц одного из местных кафе.

Адвокат считает, что наказать туристов за хождение в купальных костюмах по городу сочинцам, скорее всего, не удастся, ведь проблема не в правоприменительной плоскости, а в этической.