Медовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни?

Медовый Спас

Этот Спас является первым и отмечается 14 августа. С этого дня начинается Успенский пост, поэтому бурный праздник не принято устраивать. Кроме того, в данный день не принято есть пищу животного происхождения.

В этот день проводят освещение колодцев, водоемов, ульев и любой другой воды. По давно сложившейся традиции пчеловоды начинают собирать мед с этого дня, а женщины пекут разные угощения. На Медовый Спас принято печь пироги с маком и медом, которыми потом угощают всех членов семьи и друзей.

Церковь в данный день день просит проявлять ко всем милосердие, снисходительно относиться к нуждающимся и бедным, читать молитвы и ходить в храм.

Яблочный Спас

В среду, 19 августа будет отмечаться Яблочный Спас. Этот праздник напоминает о восхождении на гору Иисуса Христа и его учеников, где они увидели пророка Илью и Моисея, а еще услышали голос Божий, который сказал, что перед ними стоит Сын Господа.

В этот день принято идти в храм, чтобы освятить яблоки. С этого дня было принято начинать сбор яблок, а еще носить белую одежду. Поскольку праздник выпадает на Успенский пост, в этот день разрешается есть рыбу и пищу на растительном масле. Пища животного происхождения все еще находится под запретом.

Хозяйки старались приготовить вкусные пироги с яблочной начинкой, которыми потом угощали своих родных и близких людей.

Ореховый Спас

Последний идет Ореховый Спас, который выпадает на 29 августа. Он еще имеет другое название — Хлебный. Раньше к этому времени заканчивался сбор урожая, а хозяйки пекли хлеб. К этому моменту уже созревали орехи.

До сих пор в этот день многие придерживаются народных традиций. Одной из таких является оказание помощи близким и всем нуждающимся. Кроме того, люди ходят в лес, чтобы собрать орехи. Этот день является первым после поста, поэтому никаких ограничений в этот день нет.

Кроме того, на Ореховый Спас принято читать молитвы. В этот день произошло важное событие с князем в Эдессее. Он сильно болел и послал гонца за целителем, которым оказался Христос. После того, как Спаситель умылся, на полотенце остался его след. Это полотенце было доставлено правителю. Тот исцелился и сохранил нерукотворный образ, который существовал много веков.

Источник: rsute.ru