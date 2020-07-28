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Бей её: Толпа пьяных девиц чуть не растерзала девушку в магазине Новосибирска

15:56 28.07.2020 Фото: АБ Гвардия
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Прибыв на объект, бойцы ГБР обнаружили группу из семи девушек, штурмующих магазин с требованием выдать им незнакомку, которая укрылась там от расправы.

Бей её: Толпа пьяных девиц чуть не растерзала девушку в магазине Новосибирска
Прибыв на объект, бойцы ГБР обнаружили группу из семи девушек, штурмующих магазин с требованием выдать им незнакомку

Девушка, которой угрожали физической расправой, спаслась, укрывшись на объекте, охраняемом Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, сообщает АБ Гвардия.
28 июля в 05:53 в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из круглосуточно работающего магазина разливных напитков, расположенного в Калининском районе Новосибирска на ул. Кавалерийская. На место вызова была направлена группа быстрого реагирования в составе старшего экипажа Горчакова Александра и водителя-охранника Евгения Гладких.
Прибыв на объект, бойцы ГБР обнаружили группу из семи девушек, штурмующих магазин с требованием выдать им незнакомку, которая укрылась там от расправы.

Продавцы, видя, что угроза жизни и здоровью девушки реальна, позволили ей пройти внутрь в подсобное помещение, а один из них преградил собой путь агрессивной толпе. Второй продавец нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал охрану.
Гвардейцам пришлось приложить усилия, чтобы выпроводить разъярённых пьяных девушек из магазина и обеспечить безопасность жертве их нападок. Спасённую проводили до такси и отправили домой.

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