Выездное совещание Губернатора: Региональный центр волейбола примет спортсменов осенью этого года

Андрей Травников сообщил, что режим повышенной готовности в противодействии распространения коронавирусной инфекции будет продлен в регионе до 31 августа

Уровень готовности спортивного объекта составляет почти 90 процентов. Уже этой осенью здесь начнет тренировки новосибирский «Локомотив». Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания 28 июля проконтролировал готовность объекта к проведению тренировок и соревнований.

«У меня, как у требовательного заказчика, есть возможность сравнивать с другими объектами. Здесь все как обычно: в графике, но в последний день. С учетом того, что сезон не за горами, в сентябре стартует Чемпионат, подрядчику следует напрячься, приложить усилия, чтобы у требовательного заказчика создалось ощущение удовлетворения, радости от завершения большого проекта», — отметил Губернатор.

О ходе строительства Губернатору доложил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. По словам руководителя министерства, к настоящему моменту уже завершены общестроительные работы по блок-секции № 2, а также работы по строительству наружных инженерных сетей, трансформаторных подстанций, дизель-электростанции, индивидуального теплового пункта, канализационной насосной станции, ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, молниезащиты; проведено устройство подпорных стенок, ограждения и освещения территории, берегоукрепление озера.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Денис Плотников отметил, что строительство волейбольного центра подтолкнуло благоустройство прилегающей территории Октябрьского района, в частности, озера. «Думаю, что уже на следующий год новосибирцы смогут отдыхать на берегу озера, практически в самом центре города», — отметил депутат и уточнил, что в проработке находится проект благоустройства пляжа на берегу озера.

Близки к завершению и общестроительные работы по блок-секции № 1. Сейчас на объекте идут отделочные работы помещений, монтаж и пуско-наладка инженерных систем: электрооборудования и освещения, архитектурной подсветки фасада, наружного и внутреннего видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализаций, оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления, контроля и управления доступом, концертного и спортивного освещения и озвучивания, теле- и радиотрансляций, локально-вычислительной сети, диспетчеризации, комплексной автоматизации, системы мониторинга инженерных систем, сетей связи и интернета. Пуско-наладочные работы всех перечисленных систем планируют завершить в августе.

В августе, доложили Губернатору, завершатся и сезонные работы по благоустройству территории (включая установку малых архитектурных форм, флагштоков, озеленение территории), устройству проездов и тротуаров. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности выполнен монтаж здания контрольно-пропускного пункта, идет монтаж билетно-пропускной системы.

Закуплено и завезено на объект монтируемое технологическое оборудование для оснащения пищеблока и прачечной (холодильное оборудование, кофемашины, посудомоечные и стиральные машины, парогенераторы и т.д.). Также участники выездного совещания обсудили вопросы повышения транспортной доступности волейбольного центра и благоустройство прилегающей территории, в том числе, по облагораживанию набережной озера, обеспечению условий для безопасного и комфортного отдыха новосибирцев и жителей города.

«Проект – это не только волейбольный центр, это вся прилегающая территория. Проект очень большой, очень комплексный. И мэрия Новосибирска на данный момент решила все задачи, которые стояли перед городом: это и транспортная доступность, и дополнительные парковки, и пожарные проезды, и благоустройство территории, — все, что необходимо для того, чтобы запустить этот объект, чтобы болельщикам было сюда комфортно приходить на игры Чемпионата России.

Конечно, впереди еще много работы. Нам бы хотелось более серьезно благоустроить территорию к Чемпионату мира в 2022 году. Как я говорил, этот волейбольный центр – толчок для развития всего это огромного района в центре Новосибирска», — подчеркнул Губернатор.

По мнению Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного, новый спортивный центр придаст импульс и развитию волейбола в нашем регионе, воспитанию новых чемпионов. Также Олимпийский чемпион поблагодарил федеральные и региональные власти за особое внимание развитию спортивной инфраструктуры региона.

В Новосибирской области, действительно, идёт постоянная, планомерная работа по развитию спортивной инфраструктуры, каждый год вводят в эксплуатацию крупные объекты, подчеркнул Андрей Травников. Так в конце 2018 года начал работу Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, в прошлом году введён в эксплуатацию Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова. В начале осени этого года начнет работать Региональный центр волейбола.

Как сообщил заместитель генерального директора НП ВК «Локомотив-Новосибирск» Александр Гаврилов, уже 3 октября на волейбольной арене нового центра запланирован розыгрыш Суперкубка России в матче 2-го тура чемпионата России. Трофей оспорят «Локомотив» и «Зенит-Казань».

Напомним, что Центр строится в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Несмотря на все сложности экономического характера — выпадающие доходы из бюджета, необходимость дополнительных расходов на противокарантинные мероприятия, поддержку бизнеса, экономики в период пандемии коронавируса — реализация мероприятий национальных проектов, строительство крупных объектов в Новосибирской области обеспечено финансированием и проходит под контролем Правительства региона.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области