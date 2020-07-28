5 полезных привычек для почек

Злоупотребление анальгетиками бьёт по почкам

Почки – не только мощный фильтр, очищающий в организме кровь от продуктов метаболического процесса, но и важный инструмент регулирования водно-солевого баланса и артериального давления. Чтобы сохранить этот парный орган здоровым, нужно приучить себя следовать некоторым правилам.

Больше двигаться

Сидячий образ жизни провоцирует застойные явления, замедление кровотока, изменение состава крови – всё это усложняет работу выводящей системы. Не обязательно бегать марафоны или днями пропадать в спортзале – вполне достаточно регулярных пеших прогулок, утренней зарядки и нескольких упражнений в перерывах между работой.

Принимать анальгетики в крайних случаях

Нужно перестать хвататься за такие таблетки при малейших болях или тем более принимать их на опережение. Злоупотребление анальгетиками бьёт по почкам. Не стоит сочетать эти препараты с жаропонижающими. При простуде лучше лечить кашель или насморк отдельными лекарствами, а не комплексными средствами с анальгетиком.

Не терпеть

В суетливых буднях многие не сразу реагируют на сигналы мочевого пузыря. А ведь регулярное сдерживание мочеиспускания может стать причиной развития почечной недостаточности.

Не носить тяжести

Пора отвыкать таскать на даче мешки на собственном горбу. Большой риск заработать опущение почек. Чтобы уменьшить риск возникновения проблемы, нужно стараться не совершать резких движений и не поднимать большие тяжести, особенно одной рукой.

Оптимизировать меню

Прежде всего – по содержанию поваренной соли. ВОЗ рекомендует употреблять меньше 2 г натрия в день (эквивалентно 5 г соли). Иначе жидкость задерживается в организме, затрудняя работу почек.

Об этом следует помнить, когда в очередной раз захочется потянуться за кусочком колбасы. Домашние блюда вместо соли лучше приправлять зеленью – это гораздо полезнее. Необходимо больше пить жидкости, так как при её дефиците концентрация шлаков в моче возрастает, почкам труднее выводить её из организма – выше риск мочекаменной болезни.

Не стоит налегать на кофе, кофеин обладает мочегонным действием, перегружая почки. Из минеральных вод следует отдать предпочтение столовой – в ней меньше солей, в жару поможет восстановить электролитический баланс организма.

Нужно избегать белковых диет: при них повышается концентрация кальция в моче, отсюда риск появления камней в выделительной системе. С любыми диетами следует быть предельно осторожными: при резком сокращении калорий организм начинает черпать энергию из внутренних жировых запасов. А почки окружены жировой прослойкой. Если она просядет, может произойти опущение органа.

Важно помнить, если в анамнезе присутствует сахарный диабет, артериальная гипертензия, избыточный вес или плохая почечная наследственность – посещать нефролога нужно не реже раза в год. Даже если почки пока не беспокоят.

Источник: rsute.ru