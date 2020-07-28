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Найден способ взломать любой iPhone

16:45 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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Проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных.

Найден способ взломать любой iPhone
Любой iPhone можно взломать

Встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple позволяет обойти их защиту, сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.
Отмечается, что проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных.
Для взлома используется эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. В результате злоумышленник получает возможность подобрать код для разблокировки гаджета. Специалисты уточняют, что для взлома устройства хакеру необходимо получить физический доступ к устройству.

По словам экспертов, уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.

Источник: РИА Новости

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