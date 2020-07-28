Возлюбленная Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушки International» младше него на 30 лет

Коллеги певца и близкие люди рассказали на Муз-ТВ о новой любви известного солиста

Андрей Григорьев-Аполлонов из «Иванушки International» раскрыл тайну новых отношений. Так, девушка младше Андрея на 30 лет.

Коллеги певца и близкие люди рассказали на Муз-ТВ о новой любви известного солиста. Возлюбленной Андрея около 20 лет, она годится ему в дочери. Но продюсер коллектива Игорь Матвиенко шутит, что это говорит о «хорошей физической форме» 50 летнего артиста.

Бывшая жена признается, что новая спутница Андрея абсолютно на нее не похожа. И он успел познакомить ее со всеми участниками коллектива Иванушек.