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АО «Искитимцемент» подводит итоги работы за 6 месяцев 2020 года

15:40 28.07.2020
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В первом полугодии АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») произвело 454 тыс. тонн цемента – на 7,8% больше, чем за январь–июнь 2019-го. Потребителям отгружено 447 тыс. тонн готовой продукции (+7% к уровню прошлого года).

АО «Искитимцемент» подводит итоги работы за 6 месяцев 2020 года

Наиболее востребованным в первой половине 2020-го стал ЦЕМ I 42,5Б: в отчетном периоде предприятие изготовило 243 тыс. тонн данного вида цемента, что составляет 53% общего объема произведенной продукции. Также спросом среди потребителей пользовался цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, объем выпуска которого за шесть месяцев составил 160 тыс. тонн (35% в общем объеме).
Напомним, что в начале текущего строительного сезона в ассортименте АО «Искитимцемент» появилась новинка – специальный портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО, предназначенный для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов. Первая партия данного вида продукции отгружена 28 апреля для строительства дорожной сети в Алтайском крае. Всего с начала реализации доля ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО в общем объеме производства составила 1% (более 4 тыс. тонн).

Учитывая тенденцию к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента, на предприятии реализован масштабный инвестиционный проект по установке динамического сепаратора фирмы Christian Pfeiffer на цементной мельнице №6. Агрегат эксплуатируется в замкнутом цикле. Теперь даже в «высокий» строительный сезон завод готов обеспечить клиентов сепарированным цементом, который превосходит по качественным характеристикам продукцию, произведенную в открытом цикле помола. Всего с момента ввода оборудования в эксплуатацию выпущено 114 тыс. тонн сепарированного цемента, до конца года АО «Искитимцемент» планирует произвести и реализовать около 480 тыс. тонн такой продукции.
«В июне 2020 года потребление цемента в Сибирском федеральном округе уменьшилось на 7% по отношению к июню 2019-го. Снижение емкости рынка в первом полугодии 2020-го составило порядка 1% к уровню 2019 года. Сокращение объясняется негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции, в том числе – падением темпов ввода жилья и объема строительных работ, – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Вызывает опасение общее ослабление экономической активности, падение цен на нефть и курса национальной валюты, снижение доходов россиян. Ситуацию может изменить реализация объявленных Правительством России мер поддержки системообразующих предприятий, строительной отрасли и населения страны. В долгосрочной перспективе положительную роль, очевидно, должны сыграть такие факторы, как реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жилье и городская среда» и социальных инициатив Президента Российской Федерации».

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