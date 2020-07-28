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«Много толстых не катаем!»: в Венеции приняты новые правила катания на гондолах

15:44 28.07.2020 Фото: pexels
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Власти Венеции приняли решение ввести новые ограничительные меры для туристов. В частности, речь идет о «квоте» в 5 человек на одну гондолу.

Много толстых не катаем!: в Венеции приняты новые правила катания на гондолах
Ассоциация гондольеров ввела новое правило

Изящные длинные лодки давно заслужили статус символа города. Беда в том, что в последнее время на них хотят прокатиться, мягко говоря, не совсем стройные гости Венеции. Статистика говорит о росте количества туристов с ожирением. Чтобы обеспечить безопасность катания, не допускать чрезмерной осадки лодки из-за веса туристов и попадания в нее воды, Ассоциация гондольеров ввела новое правило.

По словам руководителя организации Андреа Балби, гондолы не оснащаются устройствами сигнализации о перегрузках, как лифты, поэтому единственным выходом из ситуации стало принятие правила: не более пяти человек на одну лодку «да ноло» (стандартная экскурсия) и не более дюжины для гондол «да парада» (преимущественно пересекают Гранд-канал).

Источник: gismeteo

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