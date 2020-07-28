Порядок обмена российских национальных водительских удостоверений, разъясняет Госавтоинспекция

Водительское удостоверение будет выдано незамедлительно после фотографирования и проставления личной подписи.

Больше часа автомобилисты не могут выехать из Бердска из-за пробок

Граждане, имеющие российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых закончился в период с 01.02.2020 по 15.07.2020, имеют право управления транспортными средствами по данным водительским удостоверениям по 31.12.2020 включительно.

Обмен российских национальных водительских удостоверений, попадающих под вышеуказанною категорию, можно произвести как ставшими уже классическими способами:

— через подачу заявления в электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru;

— по предварительной записи (через общий модуль управления электронной очередью, по телефону подразделения, систему управления электронной очередью);

— в порядке «живой» очереди;

так и посредством официальной электронной почты экзаменационного подразделения ГИБДД (только для российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых закончился в период с 01.02.2020 по 15.07.2020).

Для этого потребуется отправить на электронную почту выбранного экзаменационного подразделения заявление (установленного образца) с приложением копий (сканов) документов необходимых для замены российского национального водительского удостоверения. По результатам рассмотрения заявления с гражданином свяжется должностное лицо экзаменационного подразделения для согласования места, даты и времени личного посещения подразделения либо придет мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

После этого заявителю останется только прийти в назначенное время, предоставить оригиналы отправленных по электронной почте документов и сфотографироваться. Водительское удостоверение будет выдано незамедлительно после фотографирования и проставления личной подписи.

Документы необходимые для замены российского национального водительского удостоверения: паспорт, водительское удостоверение (при наличии), действующее медицинское заключение. Государственная пошлина для получения данной государственной услуги составляет 2000 рублей.

Официальная электронная почта экзаменационных подразделений:

1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области – 1meo54@mvd.ru

2 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области – meo2.54@mvd.ru

Источник: 54.мвд.рф