28.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

В какой год совместной жизни супруги наиболее счастливы? Вы удивитесь

16:02 28.07.2020 Фото: Public Domain Pictures
0

Американские психологи опубликовали результаты масштабного исследования, в рамках которого попытались определить, какой год супружеской жизни приносит людям в браке максимум счастья.

В какой год совместной жизни супруги наиболее счастливы? Вы удивитесь
До сих пор считалось, что самый высокий уровень счастья фиксируют супруги, которые поженились год назад

Опросив более двух тысяч состоящих в браке американцев, ученые сделали довольно неожиданные выводы. До сих пор считалось, что самый высокий уровень счастья фиксируют супруги, которые поженились год назад, но исследователи выяснили, что это не совсем так. Оказалось, что пары, супружеский стаж которых перевалил за двадцать лет, ощущают больше счастья, чем молодожены.

«Мы пытались выяснить, как время семейной жизни влияет на уровень счастья. Являются ли супруги, которые прожили вместе всего год, более счастливыми, чем те, которые вместе уже семь лет, или, скажем, двадцать лет? Наше исследование помогает ответить на эти важные для социологии вопросы», — отмечают авторы научной работы.

Опрос показал, что в первые двадцать лет брака уровень счастья плавно снижается, но если супруги прожили вместе больше двух десятков лет, то, как правило, начинают чувствовать себя более счастливыми, чем даже в первый год брака. «Когда супруги живут вместе очень долго, то узнают друг друга в максимальной степени, благодаря чему могут оценивать партнера более реалистично и без ложных ожиданий. Все это, безусловно, способствует укреплению чувства удовлетворенности браком», — заключают исследователи.

Источник: planet-today

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько вы проижли в браке? Счастливы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вот такой работничек: пьяный сотрудник автомойки угнал Volkswagen клиента, врезался в ЛЭП. Авто капут
16:30 28-07-2020
Вот такой работничек: пьяный сотрудник автомойки угнал Volkswagen клиента, врезался в ЛЭП. Авто капут
Бердск823 515 россиян подхватили COVID-19 на 28 июля 2020. За сутки - 5 395
16:26 28-07-2020
823 515 россиян подхватили COVID-19 на 28 июля 2020. За сутки - 5 395
Какой маникюр носят женщины с отменным вкусом?
16:23 28-07-2020
Какой маникюр носят женщины с отменным вкусом?
Задушила пакетом и закатала в туалете бетоном своего спящего мужа после 20 лет брака любимая жена
16:19 28-07-2020
Задушила пакетом и закатала в туалете бетоном своего спящего мужа после 20 лет брака любимая жена
Как правильно заниматься сексом на природе, рассказали эксперты
16:18 28-07-2020
Как правильно заниматься сексом на природе, рассказали эксперты
Денежный дождь: Новую выплату в 15 тысяч рублей могут получить россияне
16:15 28-07-2020
Денежный дождь: Новую выплату в 15 тысяч рублей могут получить россияне
Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю в августе 2020 года
16:07 28-07-2020
Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю в августе 2020 года
БердскНарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома "Бердск-Центральный", ответит природоохранный прокурор
16:07 28-07-2020
Нарушает ли правительство региона законы размещением полигона ТКО у кладбища Бердска, реки Раздельная и аэродрома
В какой год совместной жизни супруги наиболее счастливы? Вы удивитесь
16:02 28-07-2020
В какой год совместной жизни супруги наиболее счастливы? Вы удивитесь
Бей её: Толпа пьяных девиц чуть не растерзала девушку в магазине Новосибирска
15:56 28-07-2020
Бей её: Толпа пьяных девиц чуть не растерзала девушку в магазине Новосибирска