В какой год совместной жизни супруги наиболее счастливы? Вы удивитесь

До сих пор считалось, что самый высокий уровень счастья фиксируют супруги, которые поженились год назад

Опросив более двух тысяч состоящих в браке американцев, ученые сделали довольно неожиданные выводы. До сих пор считалось, что самый высокий уровень счастья фиксируют супруги, которые поженились год назад, но исследователи выяснили, что это не совсем так. Оказалось, что пары, супружеский стаж которых перевалил за двадцать лет, ощущают больше счастья, чем молодожены.

«Мы пытались выяснить, как время семейной жизни влияет на уровень счастья. Являются ли супруги, которые прожили вместе всего год, более счастливыми, чем те, которые вместе уже семь лет, или, скажем, двадцать лет? Наше исследование помогает ответить на эти важные для социологии вопросы», — отмечают авторы научной работы.

Опрос показал, что в первые двадцать лет брака уровень счастья плавно снижается, но если супруги прожили вместе больше двух десятков лет, то, как правило, начинают чувствовать себя более счастливыми, чем даже в первый год брака. «Когда супруги живут вместе очень долго, то узнают друг друга в максимальной степени, благодаря чему могут оценивать партнера более реалистично и без ложных ожиданий. Все это, безусловно, способствует укреплению чувства удовлетворенности браком», — заключают исследователи.

Источник: planet-today