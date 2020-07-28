Специальную оценку условий труда, кажется, отменят в России. Для тех, кто не нарушает

Работодатель сможет не проводить специальную оценку по истечении срока действия декларации

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений поддержала инициативу Минтруда России по снижению административной нагрузки на предприятия. В частности, речь идет о поправках в федеральный закон «О специальной оценке условий труда». Предлагается отказаться от обязательного периодического проведения специальной оценки условий труда, если за прошедший период условия не изменились, а каких-либо ситуаций, связанных с нарушением охраны труда, на предприятии не произошло. Проект закона разработан по инициативе Минтруда в рамках реализации «регуляторной гильотины».

Сейчас период действия декларации соответствия условий труда нормативным требованиям охраны труда составляет пять лет. По истечению этого срока необходимо проводить обязательную специальную оценку условий труда и продлевать ее срок даже в том случае, если за это время не было выявлено каких-либо нарушений.

«Предлагается установить бессрочное действие декларации в случае сохранения условий и организации труда на данном рабочем месте. Работодатель сможет не проводить специальную оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих местах не изменились. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия, в том числе — относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. По нашим подсчетам, такое упрощение может затронуть до 35 процентов рабочих мест», – заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

Вместе с тем, если условия труда изменились, на производстве были выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные случаи на производстве или были выявлены профзаболевания сотрудников из-за воздействия вредных производственных факторов, то необходимость проведения внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется.

Реализация норм законопроекта не приведет к снижению объективности и качества проведения специальной оценки условий труда и уровня защиты права работников на безопасные условия труда.

Источник: mintrud.gov.ru