Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю в августе 2020 года

1 августа — подходящий день для смены образа

Лето — время перемен во внешности и экспериментов с волосами, однако не в каждый день позволительно их проводить, поэтому важно знать когда будут неблагоприятные дни для стрижки в августе 2020 года. Астрологи составили подробный график по дням для смены образа в последний летний месяц.

Стоит отметить, что в этот период большинство дат являются неподходящими для посещения парикмахера, поэтому лучше не испытывать судьбу и заранее планировать эти визиты.

Удачные и неблагоприятный дни для стрижки волос в первой декаде августа 2020 года

1 августа: подходящий день для смены образа, стрижка благотворно скажется на общем здоровье волос. Они станут более густыми, сильными и здоровыми.

2 августа: смена прически сделает женщину более уверенной в себе, и привлечет к ней внимание противоположного пола.

3 августа: день склоняет к проведению экспериментов с волосами, они принесут положительные эмоции и желаемый результат.

4 августа: стрижка противопоказана, поскольку может вызвать ухудшение самочувствия.

5 августа: нежелательно планировать поход в парикмахерскую.

6 августа: состояние волос ухудшится, если посетить мастера в этот период. Лучше провести различные оздоровительные процедуры для них.

7 августа: в этот день следует соблюдать те же рекомендации, что и накануне.

8 августа: стричь локоны не рекомендуется, но окрашивание пойдет им на пользу.

9 августа: новая прическа принесет улучшение эмоционального фона и подарит хорошее настроение.

10 августа: день отлично подходит для стрижки, состояние волос значительно улучшится.

Удачные и неблагоприятный дни для стрижки волос во второй декаде августа 2020 года

11 августа: смена прически позволит женщине укрепить авторитет среди окружающих.

12 августа: день хорош для проведения различных оздоровительных процедур для волос.

13 августа: смена прически принесет множество положительной энергии и подарит хорошее настроение.

14 августа: не стоит трогать волосы в этот день, это может быть чревато конфликтами и ссорами с окружающими.

15 августа: грусть и депрессия ждет ту женщину, что решится пойти к парикмахеру в этот день.

16 августа: стрижка позволительна, новая прическа усилит харизму и обаяние своей обладательницы.

17 августа: смена прически благотворно повлияет на состояние волос.

18 августа: стрижка в этот день позволит женщине избавиться от многих проблем и жизненных неудач. А еще, новая прическа привлечет к ней позитивную энергию.

19 августа: нельзя стричь волосы в этот день.

20 августа: желающим ускорить рост волос позволительно посетить парикмахера в этот период.

Удачные и неблагоприятный дни для стрижки волос в третьей декаде августа 2020 года

21 августа: в этот период следует придерживаться тех же рекомендаций, что и в предыдущий день.

22 августа: смена имиджа может привести к срыву планов и целей.

23 августа: прилив творческих сил и энергии ждет тех женщин, что подстригут в этот день волосы.

24 августа: не стоит проводить какие-либо процедуры с волосами в этот период.

25 августа: день противопоказан для посещения парикмахера.

26 августа: волосы подстриженные в этот день станут непослушными и сложными в укладке. А еще, они начнут быстро расти.

27 августа: для того, чтобы не привлекать к себе несчастья и неприятности, лучше отказаться от смены прически.

28 августа: стрижка в этот день защитить свою обладательницу от различных болезней и плохих эмоций.

29 августа: смена прически может повлечь за собой общее недомогание.

30 августа: удачный день для визита в салон красоты. Новая прическа позволит женщине сохранить молодость и красоту. А также, она окажет благотворное влияние на взаимоотношения женщины с родными.

31 августа: стрижка в этот день притянет в жизнь женщины материальное благополучие.

Источник: rsute.ru