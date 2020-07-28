Минтруд обвиняет во лжи о жизни инвалидов в свинарнике — отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске

28 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила комментарий Министерства труда на две статьи: история Сергея Штаева и Петра Педелева. Сергея Штаева сноха забрала к себе домой: мужчина рассказывал о скудном питании, душе на кирпичах, ужасной вони и грязи в пансионате. Петр Педелев живет в пансионатах уже 6 лет, в отделении №4 провел почти 2 года. Он рассказывает, как инвалидов и пенсионеров ограничивают в передвижении, как теряются целые сумки с вещами, а у человека забирают коляску и протезы, лишь бы он не напился.
— По факту размещенных в интернет-издании «Курьер. Среда. Бердск» материалов, содержащих недостоверную информацию о деятельности ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» министерством труда и социального развития Новосибирской области рекомендовано подведомственному стационарному учреждению обратиться в судебные инстанции с иском о защите деловой репутации, — пишет министерство труда и социального развития Новосибирской области 28 июля.
Ждем 2 дня
Кроме того, 23 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила небольшой запрос из 6 вопросов в министерство труда и социального развития Новосибирской области. На эти вопросы мы так и не получили ответ, который должен прийти в течение 7 дней с даты отправления запроса, согласно закону о СМИ. Таким образом, уже через 2 дня, 30 июля, на эти вопросы будут даны ответы. Публикуем список вопросов:
1. Знает ли министерство труда и социального развития, в чьем ведомстве находится дом ветеранов имени Калинина, о расположении отделения №4?
2. Является ли возможным нахождение свинарника на территории дома престарелых?
3. Почему запрещен вход на территорию корпуса и действительно ли карантин распространяется на посещение проживающих в доме ветеранов даже в отношении посещения?
4. Могут ли сотрудники дома ветеранов имени Калинина принуждать к работе пенсионеров и инвалидов, проживающих в нем?
5. Если вышеперечисленные действия являются неправомерными, то какие меры может принять министерство труда и социального развития для их устранения?
6. Какие меры взыскания могут быть предъявлены к администрации дома ветеранов имени Калинина в случае подтверждения этих фактов?
Новый запрос в Минтруд
Услышав историю Петра Педелева и лично побывав возле отделения №4 пансионата имени Калинина, у редакции возникли дополнительные вопросы, которые были направлены в Министерство труда и социального развития Новосибирской области.
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Где начинается территория отделения №4 пансионата им. Калинина со стороны поля с овсом (с противоположной стороны от КПП и шлагбаума)?
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Какие опознавательные знаки стоят в том районе, по которым можно было бы судить, что это территория отделения №4?
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Кто и зачем засевает поле овсом (в прошлом году — картошкой)? Кто отрабатывает эти поля? Куда после сбора направляется урожай?
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Есть ли некие правила поведения в пансионате имени Калинина, которые пенсионеры и инвалиды подписывают при заселении? Если да, сошлитесь на номер документа и где он есть в открытом доступе.
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Прописан ли в правилах проживания в пансионате запрет на употребление алкоголя?
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Какие наказания может установить пансионат в случае нарушения прописанных в уставе правил, в том числе, при употреблении алкоголя?
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При каком условии пансионат имеет право выгнать проживающего в нем?
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Обязаны ли проживающие в пансионате уведомлять руководство о своем передвижении вне территории пансионата?
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Могут ли проживающие в пансионате покидать его территорию?
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Правда ли, что изначально отделение №4 было построено для жизни в нем молодых людей, проходящих трудотерапию на свиноферме?
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Какое количество молодых людей, проходящих трудотерапию на свиноферме проживают сейчас в отделении №4?
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На каком основании в доме ветеранов труда имени Калинина проживают молодые люди, работающие на свиноферме?
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По словам дежурной медсестры, молодые люди, работающие на свиноферме имеют психические отклонения, это верно? Если да, не опасно ли их поведение для окружающих?
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Правда ли, что перевод и проживание инвалидов в отделении №4 рассматривается в качестве наказания за пьянство?
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Действительно ли Педелевым П.И. Было подано заявление на имя заместителя директора о требовании отдать ему документы, с целью перехода в другой пансионат?
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В течение какого периода времени должны рассматриваться подобные заявления?
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Правда ли, что в заявлении П.И. Педелева были указаны полученные побои от молодых людей, проходящих трудотерапию на свиноферме?
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Были ли доказаны эти побои? Если нет, то как проверяли информацию об их отсутствии? Если да, какие меры наказания были применены?
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Имеет ли право администрация пансионата отобрать у инвалида коляску и протезы?
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Согласно комментарию Минтруда от 24 июля, были вынесены отдельные замечания по работе отделения трудовой реабилитации. Просьба конкретно расписать суть замечаний.
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Могут ли инвалиды быть переведены из отделения №4 в отделение №1 или №2? Если да, при каких условиях.
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Правда ли, что в отделении нарушаются сроки поставки протезов для проживающих в пансионате? Если да, укажите причину.
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Как обеспечено право инвалидов-колясочников на передвижение по территории отделения №4 при отсутствии асфальтовых дорожек на территории и непроходимости для инвалидов соседствующего с пансионатом поля?
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Как в период карантина происходит надзор за передвижением инвалидов вне территории пансионата?
Пьяные? Разве это нивелирует их права?
В комментариях под статьями о Сергее Штаеве и Петре Педелеве читатели пишут о пьянстве инвалидов. Дежурная медсестра Мария Бастригина обвиняет Петра Ивановича в регулярном пьянстве. Также, по ее словам, инвалид избивал соседей и медсестер. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» допускает возможность того, что Петр Иванович действительно выпивал, однако при разговоре с корреспондентами газеты он совершенно точно был трезвым.
В запросе редакция спросила Минтруда о наличии или отсутствии запрета на употребление алкоголя в стенах пансионата — пока эта информация неизвестна. Тем не менее, несмотря на возможное пьянство, редакция считает недопустимым прямое нарушение человеческих прав, жестокость по отношению к инвалидам — например, избиение или лишение его коляски и протезов. Для обеспечения безопасности медсестер и других проживающих в пансионате, а также для соблюдения всех правил и норм дома ветеранов имени Калинина должны быть найдены какие-то другие способы.
Запрос в Минтруд России
Также редакция «Курьер. Среда. Бердск» посчитала необходимым направить эти же вопросы в запросе в министерство труда и социальной защиты России на имя его министра Антона Котякова. Редакция будет ждать ответа от обоих министерств труда в течение 7 дней или в течение 3 дней — просьбу об отсрочке, после которой Минтруда сможет прислать ответ в течение 30 дней.
И хотим напомнить, что буквально 1 июля 2020 года в Конституцию внесли поправки. По словам президента Владимира Путина, именно человек и его жизнь — теперь во главе всех национальных проектов и целей. И думаем, что чиновников, это тоже касается.
Нет конечно ! К Малахову на разборки !
Кстати , пьяный в общественном месте - статья со всеми вытекающими.
Все сердобольные могут разобрать пьяных себе по домам, без возможности вернуть.
Из-за пьющих не должны страдать непьющие.
И чем так не нравится свинарник - в столовую наверняка бегут первыми, а на работу палкой не загонишь. Хотя работа на свинарнике - это не канцелярской крысой, но тут уже похоже на сегрегацию.
Таких людей называли БИЧИ.
Никогда не работали и паразитировали на нормальных людях.
"Кто здесь Инвалид? Я Инвалид!!!"(С)
Работать они инвалиды, а выпить почему то - молодцы.
Двойные стандарты.
Как депутаты.
Тоже ведь вроде люди.
А вреде не люди, а какие то особенные.