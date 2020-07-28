Минтруд обвиняет во лжи о жизни инвалидов в свинарнике — отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске

Минтруд считает ложью информацию, полученную от инвалидов пансионата имени Калинина

28 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила комментарий Министерства труда на две статьи: история Сергея Штаева и Петра Педелева. Сергея Штаева сноха забрала к себе домой: мужчина рассказывал о скудном питании, душе на кирпичах, ужасной вони и грязи в пансионате. Петр Педелев живет в пансионатах уже 6 лет, в отделении №4 провел почти 2 года. Он рассказывает, как инвалидов и пенсионеров ограничивают в передвижении, как теряются целые сумки с вещами, а у человека забирают коляску и протезы, лишь бы он не напился.

— По факту размещенных в интернет-издании «Курьер. Среда. Бердск» материалов, содержащих недостоверную информацию о деятельности ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» министерством труда и социального развития Новосибирской области рекомендовано подведомственному стационарному учреждению обратиться в судебные инстанции с иском о защите деловой репутации, — пишет министерство труда и социального развития Новосибирской области 28 июля.

Ждем 2 дня

Кроме того, 23 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила небольшой запрос из 6 вопросов в министерство труда и социального развития Новосибирской области. На эти вопросы мы так и не получили ответ, который должен прийти в течение 7 дней с даты отправления запроса, согласно закону о СМИ. Таким образом, уже через 2 дня, 30 июля, на эти вопросы будут даны ответы. Публикуем список вопросов:

1. Знает ли министерство труда и социального развития, в чьем ведомстве находится дом ветеранов имени Калинина, о расположении отделения №4?

2. Является ли возможным нахождение свинарника на территории дома престарелых?

3. Почему запрещен вход на территорию корпуса и действительно ли карантин распространяется на посещение проживающих в доме ветеранов даже в отношении посещения?

4. Могут ли сотрудники дома ветеранов имени Калинина принуждать к работе пенсионеров и инвалидов, проживающих в нем?

5. Если вышеперечисленные действия являются неправомерными, то какие меры может принять министерство труда и социального развития для их устранения?

6. Какие меры взыскания могут быть предъявлены к администрации дома ветеранов имени Калинина в случае подтверждения этих фактов?

Новый запрос в Минтруд

Услышав историю Петра Педелева и лично побывав возле отделения №4 пансионата имени Калинина, у редакции возникли дополнительные вопросы, которые были направлены в Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Где начинается территория отделения №4 пансионата им. Калинина со стороны поля с овсом (с противоположной стороны от КПП и шлагбаума)? Какие опознавательные знаки стоят в том районе, по которым можно было бы судить, что это территория отделения №4? Кто и зачем засевает поле овсом (в прошлом году — картошкой)? Кто отрабатывает эти поля? Куда после сбора направляется урожай? Есть ли некие правила поведения в пансионате имени Калинина, которые пенсионеры и инвалиды подписывают при заселении? Если да, сошлитесь на номер документа и где он есть в открытом доступе. Прописан ли в правилах проживания в пансионате запрет на употребление алкоголя? Какие наказания может установить пансионат в случае нарушения прописанных в уставе правил, в том числе, при употреблении алкоголя? При каком условии пансионат имеет право выгнать проживающего в нем? Обязаны ли проживающие в пансионате уведомлять руководство о своем передвижении вне территории пансионата? Могут ли проживающие в пансионате покидать его территорию? Правда ли, что изначально отделение №4 было построено для жизни в нем молодых людей, проходящих трудотерапию на свиноферме? Какое количество молодых людей, проходящих трудотерапию на свиноферме проживают сейчас в отделении №4? На каком основании в доме ветеранов труда имени Калинина проживают молодые люди, работающие на свиноферме? По словам дежурной медсестры, молодые люди, работающие на свиноферме имеют психические отклонения, это верно? Если да, не опасно ли их поведение для окружающих? Правда ли, что перевод и проживание инвалидов в отделении №4 рассматривается в качестве наказания за пьянство? Действительно ли Педелевым П.И. Было подано заявление на имя заместителя директора о требовании отдать ему документы, с целью перехода в другой пансионат? В течение какого периода времени должны рассматриваться подобные заявления? Правда ли, что в заявлении П.И. Педелева были указаны полученные побои от молодых людей, проходящих трудотерапию на свиноферме? Были ли доказаны эти побои? Если нет, то как проверяли информацию об их отсутствии? Если да, какие меры наказания были применены? Имеет ли право администрация пансионата отобрать у инвалида коляску и протезы? Согласно комментарию Минтруда от 24 июля, были вынесены отдельные замечания по работе отделения трудовой реабилитации. Просьба конкретно расписать суть замечаний. Могут ли инвалиды быть переведены из отделения №4 в отделение №1 или №2? Если да, при каких условиях. Правда ли, что в отделении нарушаются сроки поставки протезов для проживающих в пансионате? Если да, укажите причину. Как обеспечено право инвалидов-колясочников на передвижение по территории отделения №4 при отсутствии асфальтовых дорожек на территории и непроходимости для инвалидов соседствующего с пансионатом поля? Как в период карантина происходит надзор за передвижением инвалидов вне территории пансионата?

Пьяные? Разве это нивелирует их права?

В комментариях под статьями о Сергее Штаеве и Петре Педелеве читатели пишут о пьянстве инвалидов. Дежурная медсестра Мария Бастригина обвиняет Петра Ивановича в регулярном пьянстве. Также, по ее словам, инвалид избивал соседей и медсестер. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» допускает возможность того, что Петр Иванович действительно выпивал, однако при разговоре с корреспондентами газеты он совершенно точно был трезвым.

В запросе редакция спросила Минтруда о наличии или отсутствии запрета на употребление алкоголя в стенах пансионата — пока эта информация неизвестна. Тем не менее, несмотря на возможное пьянство, редакция считает недопустимым прямое нарушение человеческих прав, жестокость по отношению к инвалидам — например, избиение или лишение его коляски и протезов. Для обеспечения безопасности медсестер и других проживающих в пансионате, а также для соблюдения всех правил и норм дома ветеранов имени Калинина должны быть найдены какие-то другие способы.

Запрос в Минтруд России

Также редакция «Курьер. Среда. Бердск» посчитала необходимым направить эти же вопросы в запросе в министерство труда и социальной защиты России на имя его министра Антона Котякова. Редакция будет ждать ответа от обоих министерств труда в течение 7 дней или в течение 3 дней — просьбу об отсрочке, после которой Минтруда сможет прислать ответ в течение 30 дней.

И хотим напомнить, что буквально 1 июля 2020 года в Конституцию внесли поправки. По словам президента Владимира Путина, именно человек и его жизнь — теперь во главе всех национальных проектов и целей. И думаем, что чиновников, это тоже касается.