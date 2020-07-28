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Когда восстановится после коронакризиса экономика России, спрогнозировал Центробанк

18:13 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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Ждать придется 2 года. Кризис также приведет к структурным сдвигам в экономике, которые будут связаны с цифровизацией.

Когда восстановится после коронакризиса экономика России, спрогнозировал Центробанк
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России

Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики. Как она отметила в ходе конференции газеты «Ведомости», экономика России восстановится к уровню 2019 года только в I квартале 2022 года.

«Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в I квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года», — цитирует ее РИА Новости.

Вместе с этим Юдаева отметила, что кризис также приведет к структурным сдвигам в экономике, которые будут связаны с цифровизацией.

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