Как выживает бизнес Бердска в пандемию? Министры выяснят лично

Минпромторг и минэкономразвития Новосибирской области проведут рабочую поездку в Бердск по вопросам инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса.

Представители малого бизнеса в Новосибирске сняли похоронный ролик на крыше новостройки

И.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак проведут выездное заседании в Бердске 29 июля.

Чиновники посмотрят работу салона-парикмахерской «Илия» и предприятия «Бердская строительная компания». Также участники рабочей поездки примут участие в заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства Бердска. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы текущей ситуации в экономике Новосибирской области в связи с распространением коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых для поддержки бизнеса.

Заседание пройдет в администрации Бердска в среду в 14.00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.