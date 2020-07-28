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Как выживает бизнес Бердска в пандемию? Министры выяснят лично

18:18 28.07.2020 Фото: vk.com
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Минпромторг и минэкономразвития Новосибирской области проведут рабочую поездку в Бердск по вопросам инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса.

Как выживает бизнес Бердска в пандемию? Министры выяснят лично
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И.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак проведут выездное заседании в Бердске 29 июля.

Чиновники посмотрят работу салона-парикмахерской «Илия» и предприятия «Бердская строительная компания». Также участники рабочей поездки примут участие в заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства Бердска. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы текущей ситуации в экономике Новосибирской области в связи с распространением коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых для поддержки бизнеса.

Заседание пройдет в администрации Бердска в среду в 14.00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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