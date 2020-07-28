28.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Дату полного открытия детсадов назвал мэр Новосибирска Локоть

18:44 28.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

По словам градоначальника, следующие три недели посвятят подготовке садиков к приему воспитанников. Пока работают только дежурные группы.

Дату полного открытия детсадов назвал мэр Новосибирска Локоть
Новосибирские детсады переходят на обычный режим работы

С 17 августа детские сады начнут работать в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своих страницах в социальных сетях.

-В предстоящие три недели проведем необходимые мероприятия для комфортного и безопасного пребывания ребятишек в детских садах, — написал градоначальник.

Из-за пандемии коронавируса с конца марта детсады в Новосибирске, как и по всей Новосибирской области, работали только в режиме дежурных групп с ограничением по числу воспитанников.

Мэр напомнил, что в столице Сибири насчитывается 243 дошкольных учреждения. До введения ограничений из-за COVID-19 их посещали около 90 000 детей. В этом году городские власти планируют открыть еще 10 новых детсадов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда вы пристроили детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убил одним ударом пытавшегося разнять уличную драку прохожего
19:37 28-07-2020
Убил одним ударом пытавшегося разнять уличную драку прохожего
Новый способ идентификации: вместо отпечатков пальцев - смех. Он также уникален
19:32 28-07-2020
Новый способ идентификации: вместо отпечатков пальцев - смех. Он также уникален
Заплатят по 148 тыс. рублей за прививку от COVID-19 вакциной "Вектора" добровольцам
19:29 28-07-2020
Заплатят по 148 тыс. рублей за прививку от COVID-19 вакциной
БердскФото дня: Разруха в парке Бердска царит за месяц до окончания реконструкции за 37 млн рублей
19:22 28-07-2020
Фото дня: Разруха в парке Бердска царит за месяц до окончания реконструкции за 37 млн рублей
Сеть 5G впервые в России создает МТС по лицензии
19:10 28-07-2020
Сеть 5G впервые в России создает МТС по лицензии
"Чертовски круто!": Сняли на видео шведы подводную лодку из России
19:03 28-07-2020
Раба никто не купил: тогда его изнасиловали и убили трое приятелей
18:57 28-07-2020
Раба никто не купил: тогда его изнасиловали и убили трое приятелей
Дату полного открытия детсадов назвал мэр Новосибирска Локоть
18:44 28-07-2020
Дату полного открытия детсадов назвал мэр Новосибирска Локоть
Отдадут пенсионерам конфискованные у коррупционеров деньги 1
18:35 28-07-2020
Отдадут пенсионерам конфискованные у коррупционеров деньги
Молния убила сразу двух футболистов-женщин после матча
18:25 28-07-2020
Молния убила сразу двух футболистов-женщин после матча