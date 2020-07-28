Дату полного открытия детсадов назвал мэр Новосибирска Локоть

По словам градоначальника, следующие три недели посвятят подготовке садиков к приему воспитанников. Пока работают только дежурные группы.

Новосибирские детсады переходят на обычный режим работы

С 17 августа детские сады начнут работать в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своих страницах в социальных сетях.

-В предстоящие три недели проведем необходимые мероприятия для комфортного и безопасного пребывания ребятишек в детских садах, — написал градоначальник.

Из-за пандемии коронавируса с конца марта детсады в Новосибирске, как и по всей Новосибирской области, работали только в режиме дежурных групп с ограничением по числу воспитанников.

Мэр напомнил, что в столице Сибири насчитывается 243 дошкольных учреждения. До введения ограничений из-за COVID-19 их посещали около 90 000 детей. В этом году городские власти планируют открыть еще 10 новых детсадов.