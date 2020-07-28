Раба никто не купил: тогда его изнасиловали и убили трое приятелей

Брат погибшего заявил о его безвестном исчезновении в полицию. После обнаружения трупа в Саратовской области, правоохранители задержали злоумышленников. Дело передали в суд.

Трое мужчин пытались продать в рабство друга, а затем изнасиловали и убили на берегу

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27, 44 и 47-летних жителей Новоузенского района. В зависимости от роли каждого, их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. «е, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Вечером 9 августа 2019 года 32-летний житель хутора Ближний вместе с тремя приятелями распивал алкоголь. В какой-то момент 44-летний собутыльник обвинил его в хищении телефона, а двое других встали на сторону владельца гаджета, после чего стали избивать его кулаками по голове.

Затем конфликт стих и мужчины, продолжая распивать спиртное, поехали кататься на машине по населенным пунктам Новоузенского и Александрово-Гайского районов. Несколько раз конфликт вспыхивал с новой силой, при этом 27 и 47-летний приятели избивали потерпевшего.

Чтобы наказать 32-летнего собутыльника за хищение телефона и взыскать с него убытки, злоумышленники решили продать его в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств. Когда пострадавшему стало известно о планах приятелей, он решил от них сбежать, однако те схватили и поместили его в багажник авто.

«Разъезжая по различным ЛПХ они предлагали владельцам ферм приобрести потерпевшего в качестве рабочего, однако, представители хозяйств, отвечали на их незаконное предложение отказом. В итоге злоумышленники приехали к пруду, расположенному неподалеку от поселка Солянка, где старший из обвиняемых совершил в отношении потерпевшего действия сексуального характера», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Затем обвиняемые выгрузили пострадавшего на берег водоема. Там 27-летний злоумышленник нанес ему несколько ударов ногой по голове, а 47-летний ударил по спине деревянной палкой. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия, а 32-летний мужчина через непродолжительное время умер от тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга.

Брат погибшего заявил о его безвестном исчезновении в полицию 11 августа 2019 года. После обнаружения тела пропавшего мужчины, правоохранители задержали злоумышленников.

На предварительном следствии 44-летний обвиняемый, которому инкриминируется деяние, предусмотренное ст. 127.1 УК РФ, признал вину в содеянном. 47-летний мужчина, обвиняемый в совершении трех составов преступления, не признал вину по ст. 132 УК РФ. Младший из фигурантов свою причастность по вменяемым ему преступлениям, предусмотренным ст. 111 и ст. 127.1 УК РФ отрицает полностью.

«Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие каждого из обвиняемых в совершении инкриминируемых им деяний. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения судом присяжных», — уточняет пресс-служба регионального СК.