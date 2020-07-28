«Чертовски круто!»: Сняли на видео шведы подводную лодку из России

— Один из друзей крикнул: «Там подводная лодка». Обзор мне закрывал парус, но потом мы все ее увидели и поразились: она была просто гигантская. Сначала мы подумали, что она шотландская, но посмотрев в интернете, поняли, что это российский корабль, — сказал Расмус Карлссон
На капитанском мостике, по словам Карлссона, находились четыре человека, один из них приветственно помахал им из рулевой рубки.
— Я часто выхожу в море под парусом, но ничего подобного никогда не видел. Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто. А еще нам было интересно, что она там делала, — сказал Расмус Карлссон.
Вечером 25 июля шведская газета Sydsvenskan сообщила о прохождении под Эресуннским мостом неизвестной субмарины. Чуть позже вооруженные силы страны подтвердили проход российской подлодки, заявив, что ситуация находилась под контролем и назвав происшествие «простым перемещением».
Источник: expressen.se