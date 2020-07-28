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«Чертовски круто!»: Сняли на видео шведы подводную лодку из России

19:03 28.07.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Расмус Карлссон и несколько его друзей шли под парусом, возвращаясь с отдыха с острова Драге. Около шести часов вечера яхта проходила под Эресуннским мостом, и внезапно примерно в 30 метрах от нее появилась субмарина.

Чертовски круто!: Сняли на видео шведы подводную лодку из России
На капитанском мостике, по словам Карлссона, находились четыре человека, один из них приветственно помахал им из рулевой рубки

— Один из друзей крикнул: «Там подводная лодка». Обзор мне закрывал парус, но потом мы все ее увидели и поразились: она была просто гигантская. Сначала мы подумали, что она шотландская, но посмотрев в интернете, поняли, что это российский корабль, — сказал Расмус Карлссон

На капитанском мостике, по словам Карлссона, находились четыре человека, один из них приветственно помахал им из рулевой рубки.

— Я часто выхожу в море под парусом, но ничего подобного никогда не видел. Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто. А еще нам было интересно, что она там делала, — сказал Расмус Карлссон.

Вечером 25 июля шведская газета Sydsvenskan сообщила о прохождении под Эресуннским мостом неизвестной субмарины. Чуть позже вооруженные силы страны подтвердили проход российской подлодки, заявив, что ситуация находилась под контролем и назвав происшествие «простым перемещением».

Источник: expressen.se

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