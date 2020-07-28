Сеть 5G впервые в России создает МТС по лицензии

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G. В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25–24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020, выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов», — прокомментировал получение лицензии президент МТС Алексей Корня.

Первыми пользователями создаваемой сети 5G, как ожидается, станут крупные предприятия и бизнес. В МТС уже разрабатывают для них свои предложения по использованию 5G. Предполагается, в частности, что нефтегазовые компании смогут использовать 5G для ведения мониторинга своих трубопроводов и других инфраструктурных объектов с помощью беспилотников, а промышленные предприятия — для управления оборудованием. Кроме того, возможно использование 5G в таких сферах, как:

медицина — для проведения хирургических операций в удаленном режиме и мониторинга состояния пациентов;

ретейл — для создания полноформатных биометрических систем оплаты;

логистика — для автоматизации складских операций и беспилотного управления автопогрузчиками.

«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», — пояснил Корня.

По словам главы МТС, технологии 5G в ближайшие годы станут «одним из важнейших драйверов развития экономики страны».

Изначально предполагалось, что частоты в диапазоне 24,25–24,65 ГГц будут выставлены на аукцион, но на заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) приняла решение выделить данную полосу частот для развития 5G неопределенному кругу лиц. Такая формулировка означает, что их могут получить те компании, которые подадут соответствующую заявку.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева отметила, что с учетом того, что подобную лицензию может получить любой оператор, «неважно, кто был первым». «Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения», — указала Айбашева.

По ее словам, выделенный ГКРЧ диапазон частот для 5G имеет много ограничений, одно из которых — возможность исключительно точечного покрытия. «И даже для этого диапазона условия использования спектра, установленные ГКРЧ, не позволят нормальную коммерческую эксплуатацию сетей 5G», — сообщила Айбашева.

«ВымпелКом» технически готов к запуску сетей 5G, в частности в крупных городах, но, ключевая проблема — невозможность построения экономически эффективных сетей 5G без выделения диапазона 3,4–3,8 ГГц, заключила пресс-секретарь оператора.

Создать сеть 5G для массового рынка в полосе 24 ГГц не получится, отмечают эксперты. Испытания показали, что сигнал подобной сети прерывается, как только абонент оказывается не в прямой видимости от базовой станции, рассказывал РБК ранее один из участников рынка. Для полноценного развития 5G операторам нужны частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, неоднократно заявляли представители крупнейших участников рынка. Однако в России в указанной части спектра работают средства силовых ведомств и спутниковых операторов, которые блокируют выделение частот для мобильных операторов.